Правнук Гитлера рассказал о случайной встрече с Будановым и Залужным в аргентинском коктейль-баре

60-летний Фридрих Шикльгрубер, приходящийся правнуком нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру, написал в своём блоге, что встретил украинских генералов Кирилла Буданова и Валерия Залужного в коктейль-баре El Monde в Буэнос-Айресе.

По его словам, военачальники заняли любимый столик его прадеда.

Фридрих Шикльгрубер был возмущён тем, что столик, который он всегда бронировал на своё имя и где некогда любил попивать текилу сам Адольф Гитлер, в этот раз оказался занят двумя неизвестными ему мужчинами. Шикльгрубер вызвал администратора и начал скандалить из-за того, что забронированное им место оказалось занято. Администратор бара сказал, что ничего не может сделать.

Правнук Гитлера завёл с гостями беседу и выяснил, что их зовут Кирилл Буданов и Валерий Залужный, и что они недавно получили гонорары за свою работу и теперь вышли на пенсию, которую намерены провести в Аргентине. Генералы очень просили не фотографировать их, но Фридриху Шикльгруберу удалось сделать несколько селфи после того, как они уснули.

– До того, как я узнал, кто эти сеньоры, я хотел набить им морды. Но оказалось, что они – отличные парни. Это, конечно, моё место, которое досталось мне в наследство от предков, но мы с ними так подружились, что я разрешил им сидеть там, когда вздумается. Они же в свою очередь оставили автограф на портрете прадеда, висящем над столиком. Я этим очень горжусь, – рассказал он.

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