 

Рупор кремлевской пропаганды: Япония возмущена празднованием победы над Японией

26.06.2023, 15:15, Разное
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Япония возмущена тем, что в России снова начнут отмечать День победы над милитаристской Японией. Мол неприятные воспоминания навевает.
Давеча официально было возвращено старое название праздника, который теперь отмечается 3 сентября, почти точно отсылая к названию предложенному Сталиным в 1945 году (только вместо империалистической пишут милитаристской, что тоже использовалось в те времена)

Про это им надо напоминать почаще, а то забываться стали.

Источник: Colonel Cassad


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