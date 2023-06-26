Changan запустил продажи в РФ нового пикапа Hunter Plus по цене от 3,3 млн рублей

Китайский автомобильный гигант Changan начал продаж нового пикапа Changan Hunter Plus на российском рынке.

В свою очередь, новинка получила довольно брутальную внешность и мощные характеристики. Среди достоинств транспортного средства указали рамную конструкцию, полный привод, раздаточную трансмиссию и увеличенный дорожный просвет 225 мм.

Кроме того, под капотом пикапа Hunter Plus установлен 2-литровый бензиновый двигатель на 226 л.с. мощности и автоматическая коробка передач. В салоне использовали более дорогие материалы отделки, кресла из эко-кожи, а также мульти-руль и увеличенный экран мультимедийной системы. Автомобиль предусматривает встроенный видеорегистратор.