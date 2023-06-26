От Рейна до Беседи – Лукашенко рассказал о будущих границах «Великой Белоруссии»

Александр Лукашенко представил в Минске проект «Великой Белоруссии», созданный нейросетью.

Проанализировав текущую мировую обстановку, искусственный интеллект пришёл к выводу, что уже через год границы страны будут простираться до Рейна.

– Это объективные данные, основанные исключительно на документах и объективных материалах. Компьютер даёт однозначный прогноз – скоро Польша, Германия и Чехия падут, после чего их граждане попросятся включить эти территории в состав нашей прекрасной страны, – рассказал Лукашенко.

Нейросеть «ДЗСБ-2020» была разработана специалистами Брестского государственного технического института. Искусственный интеллект может анализировать до миллиона документов одновременно, в том числе текстовые файлы, изображения и видео.

В ближайшее время специалисты планируют запустить чат-бот «ДЗСБ-2020», который будет доступен на русском и белорусском языках.

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