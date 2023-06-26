Скандалы: «Превосходит все, что знали»

Бойцы батальона «Восток» захватили секретную канадскую антидроновую аппаратуру

Канадское оборудование, предназначенное для выявления точек работы операторов беспилотников, попало в руки наших бойцов. По словам замглавы управления Росгвардии по ДНР, командира батальона «Восток» Александра Ходаковского, полученный образец превосходит все другие образцы, которые ранее были замечены в зоне СВО. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал «МК», что это за оборудование и почему для нас так важно заполучить его в рабочем состоянии.

По словам замглавы Росгвардии ДНР Александра Ходаковского, на днях в руки наших бойцов попало некое уникальное оборудование противника канадского производства. Оборудование, пишет в своем Telegram-канале Ходаковский, в первую очередь предназначено для выявления точек работы операторов беспилотников и определения координат.

«Подобное оборудование применялось системно и ранее, но полученный образец превосходит всё, что мы знали, в разы. У специалистов это открытие вызывает обоснованную тревогу», — отметил комбат.

Ходаковский напомнил, что в батальоне уже давно внедряется практика использования дистанционных антенн и управления дронами из укрытия. Это делается как раз на тот случай, если противник сможет установить местоположение операторов и попытается подавить эту точку огнем артиллерии или ударными беспилотниками.

В свою очередь, канал «Месть доброй воли» предположил, о каком оборудовании идет речь. По его мнению, это канадский обнаружитель дронов с поддержкой искусственного интеллекта SkyEye.

В его программное обеспечение включена база радиосигналов коммерческих коптеров. Станция обнаруживает беспилотники на дальности до 23 км. Она способна определять координаты дрона и оператора.

По словам военного эксперта, директора музея ПВО Юрия Кнутова, в зоне боевых между сторонами часто происходит некое соревнование в технологиях и вооружении.

— Мы должны спокойно относиться к тому, что кто-то будет показывать более лучшие технологии, более совершенное вооружение, потому что идут боевые действия, — сказал он. — Во время боевых действий часто бывает так, что кто-то впереди, а кто-то догоняет. И наоборот. Например, мы что-то разработали, а противник пытается разработать свои технологии, которые окажутся лучше наших.

По словам эксперта, в данном случае речь, скорее всего, идет о пеленгационных станциях.

— То, что попало в руки наших бойцов, возможно имеет более совершенные характеристики и является более сложной технологией. Она основана на приёме радиокоманд, которые передаются на дроны оператором. За счёт этого появляется возможность определить местонахождение оператора, запеленговать, откуда исходит сигнал. И станция с помощью своих средств радиолокации может обнаружить дрон. Поэтому, учитывая, что там есть определённые передатчики, конечно, важно такую станцию заполучить, и, желательно, в исправном состоянии.

Кнутов уверен, что в таком случае мы можем повторить задумку противника или задавить вражеское «ноу-хау» помехами.

— Если технология попала нам в руки в исправном состоянии, мы можем создать средства радиоэлектронной борьбы, которые смогут подавлять подобного рода аппаратуру. Это технически, возможно, и не так затратно, на мой взгляд.

Дарья Федотова

Оригинал материала: “Московский комсомолец”