 

Появился новый метод вакцинации

26.06.2023, 13:05, Разное
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Ученые РФ представили уникальную методику вакцинации, которая позволяет существенно повысить эффективность иммунизации против различных инфекций. Она основана на использовании специальных наночастиц, которые способны улучшить взаимодействие вакцины и иммунной системы.

Основными достоинствами новой методики являются более быстрый и эффективный ответ иммунной системы на введенную вакцину, а также возможность снизить дозировку препарата и сократить период вакцинации. Исследования показали высокую эффективность нового подхода против гриппа, кори, КПК и других инфекций.

Новая методика вакцинации получила одобрение экспертов и уже начала успешно использоваться в РФ. Ученые РФ продолжают работу над усовершенствованием технологии, с целью расширения ее применения и возможности борьбы с другими видами вирусных инфекций.


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