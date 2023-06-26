Как Литва может стать ведущим финтех-центром в Европе?

За последние годы Литва стала центром притяжения европейских финтех-компаний. В стране стремительно растет число стартапов , а зарубежные организации переносят свою деятельность в Литву из-за благоприятной нормативно-правовой среды и квалифицированных специалистов в сфере технологий и финансовых услуг.

Рынок стремительно меняется, так сможет ли Литва обогнать другие страны и стать ведущим центром финтеха в Европе? Давайте попробуем ответить на этот вопрос.

Вторая директива о платежных услугах

Американские компании захватили значительную часть европейского рынка — об этом свидетельствует огромное количество онлайн-магазинов с Apple Pay и сайтов казино с Google Pay. Однако вторая директива о платежных услугах (PSD2), принятая в 2018 году, облегчила европейским стартапам доступ к банковской инфраструктуре, создав единый континентальный рынок.

Директива ЕС помогла литовским стартапам, открыв возможности для инноваций и конкуренции в финансовой отрасли. Теперь банки обязаны предоставлять сторонним провайдерам доступ к данным счетов клиентов через API (интерфейсы прикладного программирования).

Благодаря этому литовские стартапы могут разрабатывать новые финансовые продукты и услуги, такие как инициирование платежей и предоставление информации о счетах, для клиентов по всему ЕС. Директива также усилила конкуренцию в финансовой отрасли, предложив новым компаниям почти те же условия, что и традиционным банкам.

Кроме того, она позволила сократить барьеры для запуска стартапов, поскольку им больше не нужно получать банковскую лицензию на оказание финансовых услуг. Это облегчило вход в финансовую отрасль и способствовало росту экосистемы финтеха в Литве.

Балтийские инновации

Литва является частью более широкой инновационной культуры. За последние десять лет балтийские разработчики запустили множество всемирно известных проектов, от секонд-хендов до образовательных платформ. Вот несколько примеров.

TransferWise (Эстония)

TransferWise — это международная компания денежных переводов, которая позволяет отправлять деньги за границу по низкой цене через одноранговую систему. Она бросила вызов традиционной банковской индустрии и стала одним из самых успешных финтех-стартапов в мире.

Vinted (Литва)

Vinted — это мобильный секонд-хенд для покупки и продажи одежды. Он является экологически чистой альтернативой быстрой моде и одним из крупнейших онлайн-маркетплейсов в Европе.

Qoorio (Литва)

Qoorio — платформа для общения с экспертами и обмена знаниями. Этот стартап выходит за рамки традиционной образовательной системы, предоставляя альтернативный способ обучения и развития навыков.

Именно такие уникальные разработки сделали Балтийский регион центром технологических инноваций, и это только начало. Вполне вероятно, что скоро мы увидим новые стартапы, вдохновленные успехом своих предшественников.

Будущее балтийского финтеха

Если верить экспертам, будущее финтеха в Литве выглядит многообещающим. Сейчас в стране работает более 200 финтех-компаний , многие из которых предлагают смелые идеи, способные сделать их следующими лидерами отрасли.

Литва также отличается доступным и выгодным режимом лицензирования банковской деятельности по сравнению с другими европейскими странами, что облегчает выход на рынок новых стартапов. Это может привлечь в страну зарубежных специалистов и руководителей.

Кроме того, правительство Литвы поддерживает финтех-индустрию и реализует различные инициативы, такие как создание технопарка и ассоциации FinTech Hub LT. Такие проекты обеспечат дальнейшее развитие экосистемы.

В будущем прогресс может укрепить позиции Литвы на международном финтех-рынке, особенно в сферах блокчейна, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Уже сейчас стартапы Литвы считаются одними из лучших в мире. Скорее всего, они среди первых начнут внедрять цифровые платежи и электронную коммерцию Web 3.0, чем завоюют еще больше признания.

Таким образом, у Литвы есть все шансы привлечь инвестиции и инновации в сектор финтеха благодаря подходящей нормативно-правовой среде, инициативам правительства и процветающей экосистеме.