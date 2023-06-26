 

Путин обнулил НДС для судоремонтных предприятий

26.06.2023, 12:49, Разное
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Владимир Путин подписал новый закон о введении 0% НДС на инвестиции в развитие российских судоремонтных предприятий. Документ опубликован Порталом правовой информации.

Чтобы получить эту льготу, компания должна заключить с Минпромторгом и Минфином инвестиционное соглашение сроком на семь лет до 2024 года. Документ должен включать обязательства по развитию и модернизации собственных производственных мощностей.

Правительство одобрило проект Минфина об отмене НДС для судоремонтных заводов. Обнуление НДС возможно только в том случае, если не менее 20 процентов выручки инвестируется в развитие этих предприятий. В случае расторжения контракта НДС за предыдущие периоды будет начислен. Также было объявлено, что правительство удвоит субсидии на гражданское судостроение.


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