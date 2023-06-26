Модное окрашивание “Бронд балаяж”: быть блондинкой и брюнеткой одновременно – возможно

“Бронд балаяж” — это техника окрашивания волос, которая смешивает коричневые и светлые тона, что приводит к потрясающему многотональному эффекту солнечных бликов. Разбираем особенности нового тренда и вдохновляемся красивыми идеями.

Универсальность — ключ к успеху

«Бронд — очень универсальный оттенок. Поэтому он подходит большинству оттенков кожи», — отмечает опытный стилист и колорист Кимберли Тведтен. Бронд предлагает широкий спектр красивых тонов, включая карамель, эспрессо и великолепные бежевые оттенки от шампанского до латте. Независимо от того, имеете ли вы светлую или темную кожу, “Бронд балаяж” может подчеркнуть вашу естественную красоту.

Выбор оттенков

Тведтен предлагает учитывать несколько факторов при выборе оттенка или тона “Бронд балаяжа”, чтобы дополнить тон вашей кожи. «Важно обсудить со своим стилистом ваши ожидания, домашний уход, обслуживание и инвестиции», — советует эксперт. Предоставляя фотографии для вдохновения, вы позволяете своему стилисту создать индивидуальный план с учетом ваших потребностей и целей. Это гарантирует, что оттенок и тон “Бронд балаяжа” идеально соответствуют желаемому образу.

Уход

Тведтен говорит, что “Бронд балаяж” относительно не требует особого ухода из-за сочетания коричневых и светлых тонов. Независимо от того, являетесь ли вы брюнеткой, желающей добавить яркости своим локонам, или блондинкой, стремящейся к летнему стилю, “Бронд балаяж” — универсальный вариант, который можно носить круглый год. Когда дело доходит до ухода за волосами, Тведтен рекомендует использовать безопасные для цвета продукты, не содержащие сульфатов, чтобы сохранить яркость и долговечность вашего бронзового балаяжа.

Тведтен подчеркивает важность получения консультаций у своего мастера: «Всегда обсуждайте уход за волосами со своим стилистом».

Идеи окрашивания

Если вы хотите более драматичный вид, попробуйте полный балаяж с бликами, обрамляющими лицо спереди. Мелирование добавляет всплеск света прямо вокруг передней линии роста волос, делая образ более ярким.

Если вы хотите создать новый образ, попробуйте балаяж светлой брюнетки с эффектом загара и пляжными волнами.

Волны средней длины с мягким бронзовым бэбилайтом создают красивую и естественную прическу. Эта смесь цвета и текстуры волос добавляет глубину, движение и солнечное сияние вашему общему образу. Волны средней длины добавят вашей прическе мягкости и женственности.

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Грибной бронд сочетает в себе землистые тона грибо-коричневой базы с мягкостью бронзового балаяжа.

Сделайте каштановые волосы с теплыми светлыми бликами, обрамляющими лицо. Это великолепная и привлекательная комбинация, которая придает вашим волосам глубину и объем. Теплые светлые блики добавят образу яркости.

А вот натуральный “Бронд балаяж” для каштановых волос. Такое окрашивание смотрится потрясающе, но для ухода важно пользоваться лифтинг-пудрой.

Если вы хотите подчеркнуть каштановый оттенок, тогда, попросите своего стилиста сделать мягкие, рассеянные блики с помощью балаяжа или фольги.

Ванильный блеск дополнит естественный темный тон смесью холодных и теплых оттенков.