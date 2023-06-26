 

Мнение: Сдельщики

26.06.2023, 11:25, Разное
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В пятницу вечером записал видеопрограмму, а когда вышел из студии узнал, что в стране началось то, что началось…

В субботу, когда программа монтировалась, была мысль не выкладывать ее в понедельник, мол, из-за происходящего в стране, она мало кому будет интересна.

Но в воскресенье все закончилось. А слова, которыми я завершил выпуск, оказалось, можно отнести не только к этой программе… Но и к «сделке», заключенной при посредничестве Александра Лукашенко. Да и название выпуска вполне подходит под «сделку» о релокации Евгения Пригожина в Беларусь…

Вот эти слова: «…стало ли в мире больше справедливости и законности, благодаря сделке со следствием Кирилла Черкалина и фигурантов других уголовных дел, о которых мы сегодня рассказали? Сильно сомневаюсь….   Берегите себя и своих близких!»

В общем, решил выложить программу сегодня.

PS Видео выложил не только на YouTube, но и в Rutube. И как обычно напоминаю: подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки! Подписывайтесь и на мой Telegram-канал.

Источник: Ирек Муртазин


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