 

Россиян будут штрафовать за наличие песка в почках

26.06.2023, 11:33, Разное
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Постановлением Минздрава РФ от 26 июня 2023 года вводится персональная ответственность россиян за состояние своего здоровья.

Для побуждения граждан к прохождению профилактических мероприятий ведомство прибегнет к системе материальных взысканий при обнаружении симптомов хронических заболеваний. В рамках эксперимента с 1 сентября санкциям подвергнутся граждане в возрасте от 35 до 60 лет, у которых обнаружат песок в почках.

– Песок в почках – очень серьёзный предвестник хронических заболеваний. Жить с таким недугом опасно для здоровья. Идеальный вариант – просветительская работа с гражданами, но лучше всего работают именно штрафы, – пояснила замминистра здравоохранения Инна Болтунова.

Выявлять граждан с неподобающим состоянием здоровья будут медицинские патрули. Их наделят правом останавливать граждан в общественных местах и принудительно доставлять в медучреждения для проведения процедур на аппаратах ультразвуковой диагностики. Если обнаружится песок, будут выписаны штраф в размере 1000 рублей и направление в поликлинику.

Таким же санкциям могут быть подвергнуты граждане, не проходившие диспансеризацию, но с выявленным нарушением при госпитализации или профосмотре по месту работы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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