 

В России появилась новая форма интернет-мошенничества

26.06.2023, 11:30, Разное
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Мошенники предлагают россиянам работу в известной сети магазинов косметики и парфюмерии. Мошенники просят тех, кто принимает предложение, выполнять ежедневные задания для “работодателей”. Затем они пополняют их счета для продолжения работы. Снять деньги после перевода невозможно.

Ведущий аналитик отдела защиты от цифровых рисков компании F.A.S.S.T. Евгений Егоров, генеральный директор компании.Пользователю будет задано несколько вопросов, включая имя, пол, местоположение, возраст, род занятий, а также необходимо выполнить несколько тестовых заданий. В случае успешного прохождения теста им обещают выплатить 500 рублей. Егоров рассказал, что тест включает в себя отправку ссылки, по которой пользователь должен “лайкнуть” продукт, а затем отправить скриншоты “работодателю”.

В июне в приложениях для обмена сообщениями Telegram и WhtasApp была замечена рассылка, предлагающая легкие деньги. Россияне могут заработать до 8 тысяч рублей в день, размещая на сайтах новые косметические средства. Фиктивное трудоустройство – чрезвычайно распространенная схема мошенничества. Она может включать самые разные сценарии, например, написание отзывов для маркетплейсов или работа в отелях. “Жертву вводят в ложную иллюзию, считая, что она работает в сервисе удаленно, выполняя рутинную деятельность, когда на самом деле это фиктивная работа”, – говорит киберэксперт.

Егоров рекомендовал проверять информацию о вакансиях, размещенную на официальных сайтах брендов, чтобы не стать жертвой.


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