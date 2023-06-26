Google отменила платные предварительные заказы на смартфон Pixel Fold

Покупатели, заказавшие телефон Google Pixel Fold, обнаружили, что они были отменены производителем незадолго до его появления в магазинах. Об этом сообщило издание Phone Arena.

Новинка стоит 1799 долларов, что составляет около 153 тысяч российских рублей. Проблема с отменой предварительных заказов заключается в том, что, по сообщениям пользователей, речь шла о подтверждении банком суммы платежа. Один из пострадавших покупателей сказал: “Я оформил предварительный заказ 10 мая, а сегодня утром он был отменен, потому что платеж не был получен”.

Компания Google уже начала работу по устранению проблемы. Основная проблема заключается в том, что пользователи не смогут получить свои заказы вовремя. Если заказать новый смартфон сейчас в США, то версия с 256 ГБ в цвете Obsidian поступит 2-10 августа, а модель Porcelain – только -8 августа.

“Я очень разочарован. Я хотел снова сделать предзаказ, но теперь придется ждать до конца августа”, – подтверждает один из тех, кого это коснулось. Официальный старт продаж Pixel Folds назначен на 27 июня 2023 года. В РФ новинка продаваться не будет.