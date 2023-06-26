Рупор кремлевской пропаганды: Либерал и “яблочник” из НКВД

Либерал и "яблочник" из НКВД

Вчера сообщили, что ушел из жизни Виктор Шейнис — один из основателей партии «Яблоко» и соавторов первой российской Конституции. Как написала Эмилия Слабунова, руководитель карельского отделения «Яблока»: «Сегодня на 93-м году жизни не стало Виктора Леонидовича Шейниса – замечательного ученого, депутата Государственной Думы РФ двух первых созывов. Именно ему мы все во многом обязаны появлением незыблемой 2-ой главы Конституции РФ «Права и свободы человека и гражданина». Виктор Леонидович – один из основателей партии «Яблоко» и до последнего дня был членом Политического комитета партии».

Виктор Шейнис родился в 1931 году на Украине. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета, в 1966 году получил степень кандидата экономических наук, а в 1982 году защитил докторскую по экономике. Что не мешало ему тихонько диссидентствовать, дожидаясь «лучших времен», когда такие, как Шейнис начали ударно разрушать страну…

Примечательно, что в биографии Шейниса на той же Википедии ничего не сказано про его родителей. Правда, в одном документальном фильме Виктор Шейнис рассказывал о репрессированном отце, бывшем военном, репрессированном в 1938 году.

Ищем по базе «Мемориала». А вот и Леонид Шейнис! Уроженец Киева, репрессированный в 1938 году. Младший лейтенант государственной безопасности. (Это звание соответствовало капитану РККА). Человек «отпахал» в НКВД почти всю «Ежовщину», за что и поплатился. И что опять же показательно, его сыну это не помешало еще в сталинские времена поступить в престижнейший ЛГУ. Потому что сын за отца не отвечает, так считали в гуманном Советском Союзе.

В своей книге про Сандармох (ее можно скачать здесь) я писал, что подобных персонажей среди «антисталинистов» немало. Скажем, таким был первый председатель карельского «Мемориала» (запрещено и объявлено минюстом иностранным агентом) Иван Чухин. Депутат Верховного Совета РФ и первой Госдумы, гайдаровец:

«И лишь тогда, когда Иван Чухин заседал в госдумовском депутатском кресле, будучи членом тогдашней «партии власти», выяснились некоторые любопытные подробности биографии его отца. Состояли они в том, что Чухин И. М., техник-интендант 2-го ранга, помощник (по разведке) начальника штаба Палалахтинской комендатуры 3-го петрозаводского погранотряда НКВД, в июле–сентябре 1937 года был в составе «бригады следователей» этого отряда. Его подпись стоит под обвинительными заключениями в шести сфальсифицированных групповых делах на 34 человека, 28 из которых были расстреляны… Да, депутат Чухин сделал замечательную политическую карьеру на разоблачении того, чем занимался его отец!

Впрочем, у одного ли Чухина такая удивительная родословная? Среди основателей Международного общества «Мемориал», числящегося ныне иностранным агентом, значится известный советский писатель и диссидент Лев Эммануилович Разгон. До лета 1937 года он был сотрудником НКВД и зятем всесильного комиссара госбезопасности 3-го ранга Глеба Бокия. У нынешнего председателя правления Международного общества «Мемориал» Яна Рачинского предок служил в НКВД, о чем он признался в своем интервью. А из нынешних политических партий России на теме Сандармоха больше всего пиарится уже упоминаемая мною партия «Яблоко». Отец его основателя и идейного «вождя» Григория Явлинского — Алексей Явлинский, офицер МВД еще при Сталине и даже при Берии, работник исправительной колонии. Среди федеральных средств массовой информации вопросу разоблачения «сталинских репрессий» очень много времени посвящает, конечно же, редакция радиостанции «Эхо Москвы». Дед ее главного редактора со стороны отца — Николай Андрианович Венедиктов, служил в НКВД, член военного трибунала 2-го Украинского фронта. И так куда ни ткни!

Конечно, сын за отца не отвечает, понятно и то, что в предвоенный и военный период через службу в органах госбезопасности прошло очень большое количество людей. Потомки у них по своим идейным предпочтениям самые разные. Но вот чем объяснить такую их концентрацию вокруг общества «Мемориал»? Это какие-то семейные, психологические проблемы? Но ведь именно люди подобного сорта, защищая признанного судом виновным по «педофильским» статьям Юрия Дмитриева, часто любят загадочно намекать на роль в его уголовном деле неких «наследников и потомков палачей». Согласитесь, странно все это слышать».

Вот и биография Шейниса подтвердила эту же самую тенденцию. И что самое циничное — эти люди от нас еще и «покаяния» требуют!

(c) Александр Степанов

https://dzen.ru/a/ZJko_oCLg0gDqohD – цинк

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