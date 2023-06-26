Между космическим излучением и землетрясениями имеется связь

Современная наука не перестает удивлять и открывать новые тайны нашего мира. Недавно научное сообщество получило удивительную информацию о связи между космическим излучением и землетрясениями на Земле.

Действительно, ученые давно искали корреляцию между солнечной активностью и некоторыми природными явлениями. Но только современные технологии позволяют проводить такие исследования с достаточной точностью и доказательностью.

Недавно команда исследователей из Японии проанализировала данные о корреляции между космическим событиями и землетрясениями нашей планеты в период с 2004 по 2015 годы. Их исследования показали, что уровень излучения от Солнца увеличивается за несколько дней до землетрясения и сохраняется на этом уровне в течение нескольких дней после того, как произошло землетрясение.

Это исследование позволило ученым предположить, что космическое излучение играет важную роль в процессе катаклизмов. Именно оно вызывает генерацию частиц в атмосфере, что, в свою очередь, может служить триггером для землетрясений.