 

Между космическим излучением и землетрясениями имеется связь

26.06.2023, 10:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Современная наука не перестает удивлять и открывать новые тайны нашего мира. Недавно научное сообщество получило удивительную информацию о связи между космическим излучением и землетрясениями на Земле.

Действительно, ученые давно искали корреляцию между солнечной активностью и некоторыми природными явлениями. Но только современные технологии позволяют проводить такие исследования с достаточной точностью и доказательностью.

Недавно команда исследователей из Японии проанализировала данные о корреляции между космическим событиями и землетрясениями нашей планеты в период с 2004 по 2015 годы. Их исследования показали, что уровень излучения от Солнца увеличивается за несколько дней до землетрясения и сохраняется на этом уровне в течение нескольких дней после того, как произошло землетрясение.

Это исследование позволило ученым предположить, что космическое излучение играет важную роль в процессе катаклизмов. Именно оно вызывает генерацию частиц в атмосфере, что, в свою очередь, может служить триггером для землетрясений.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Apple раскрыла, какие продукты она выпустит в 2023 году

26.06 / Москвичам выплатят по 50 тысяч рублей «психотерапевтических» для компенсации субботних неудобств

26.06 / Отпуск без забот: 5 лучших направлений для отдыха этим летом

26.06 / На территории Франции нашли древние рисунки пецерных людей

26.06 / Северная Корея обвиняет США в приближении ядерной войны

26.06 / Гороскоп с 26 июня по 2 июля 2023 года

26.06 / Боевая фантастика: 5 книг, от которых вы не сможете оторваться

26.06 / Женщина в пещере встретила двуногое существо с головой собаки

26.06 / По заветам Асмус, Добронравова и Цымбалюк-Романовской: театральный этикет в 2023 году

26.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Проблема с “диктатором”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика