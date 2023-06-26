 

Apple раскрыла, какие продукты она выпустит в 2023 году

26.06.2023, 10:15, Разное
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Apple выпустит Apple Watch Series 9 в дополнение к линейке iPhone 15. Также ожидается, что Apple Watch Ultra 2 будут выпущены к концу 2023 года. Об этом рассказал Марк Гурман из Bloombergs в своем еженедельном бюллетене Power On.

Ожидаются две модели Series 9, а также обновленная версия Watch Ultra 2-го поколения. Гаджеты имеют кодовые названия N207, N208 и N210.Apple также планирует выпустить новый iPad Pro с OLED-дисплеем и обновленный планшет iPad Pro к 2023 году. iPad Air заменит существующую модель, использующую чип M1.

Гурман пояснил еще о нескольких гаджетах, находящихся на ранних стадиях разработки, включая AirPods Pro третьего поколения и новые домашние устройства, такие как улучшенный Apple TV и смарт-дисплей.

Apple, по словам инсайдера, работает над новым обновлением для AR-гарнитуры, которая была выпущена летом этого года. Однако модель не будет доступна до 2025 года. По слухам, новейший гаджет Apple будет иметь скрытый режим.


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