 

На территории Франции нашли древние рисунки пецерных людей

26.06.2023, 9:13, Разное
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Во Франции нашли археологический сокровище – наскальные рисунки неандертальцев возрастом более 57 тысяч лет. Это огромное открытие для науки, которое позволяет лучше понять жизнь наших дальних предков.

Они находились в пещере в регионе Новелл-Аквитании на юго-западе Франции. Рисунки представляют собой изображения животных: мамонты, львы, бизоны, а также абстрактные фигуры и символы. Интересно, что они были выполнены несколькими поколениями неандертальцев, что свидетельствует о том, что древние люди имели творческий потенциал и наслаждались искусством.

Обнаружение этих рисунков свидетельствует о том, что неандертальцы были гораздо развитее, чем мы думали. Они использовали не только каменные орудия и охотились на животных, но и оставили нам свидетельства своего творчества. Живопись позволяет узнать больше о культуре и повседневной жизни неандертальцев и пролить свет на их мистические ритуалы и верования.


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