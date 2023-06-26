На территории Франции нашли древние рисунки пецерных людей

Во Франции нашли археологический сокровище – наскальные рисунки неандертальцев возрастом более 57 тысяч лет. Это огромное открытие для науки, которое позволяет лучше понять жизнь наших дальних предков.

Они находились в пещере в регионе Новелл-Аквитании на юго-западе Франции. Рисунки представляют собой изображения животных: мамонты, львы, бизоны, а также абстрактные фигуры и символы. Интересно, что они были выполнены несколькими поколениями неандертальцев, что свидетельствует о том, что древние люди имели творческий потенциал и наслаждались искусством.

Обнаружение этих рисунков свидетельствует о том, что неандертальцы были гораздо развитее, чем мы думали. Они использовали не только каменные орудия и охотились на животных, но и оставили нам свидетельства своего творчества. Живопись позволяет узнать больше о культуре и повседневной жизни неандертальцев и пролить свет на их мистические ритуалы и верования.