Рупор кремлевской пропаганды: Выходной после напряженного дня

Минцифры: Рекомендуем дать выходной сотрудникам ИТ-, телеком-компаний и СМИ

Суббота была очень эмоциональным и напряжённым днем. Поэтому рекомендуем даже непрерывно действующим ИТ-компаниям, операторам связи и СМИ, работающим в регионах, которые были вчера в эпицентре событий, дать завтра выходной тем сотрудникам, которые не задействованы в выполнении критически важных функций. Многие сотрудники Минцифры провели выходные на рабочем месте, поэтому мы тоже приняли такое решение для своих сотрудников.

Все для людей.

По-хорошему, всей стране нужен доп.выходной чтобы прийти в себя после крайней степени охреневания от событий пятницы-субботы.

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