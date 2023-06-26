 

Рупор кремлевской пропаганды: Проблема с “диктатором”

26.06.2023, 5:00, Разное
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Проблема с "диктатором"

Смешно сегодня читать сообщения некоторых авторов за прошедшую неделю с позитивными оценками итогов визита Блинкена в Китай. Про "прорывы", "подвижки", "улучшения" и прочие несуществующие вещи в отношениях США и Китая. Уже после завершения визита было очевидно, что он закончился неудачей и никакой реальной нормализации не произошло, что отлично показал отказ НОАК возобновить работу оперативных каналов связи с Пентагоном.

Поэтому заявления Байдена, что Си Цзиньпин – диктатор, отнюдь не случайны. Они отражают неудачу визита Блинкена и коллективную позицию американского истеблишмента в отношении Китая. Поэтому Байден ее озвучил, а Госдеп сегодня подтвердил. Это классические ярлыки от Американской империи в тех случаях, когда у них не получается договариваться с той или иной непокорной страной или же запугать ее.

России данная ситуация безусловно на руку, США и Китай продолжают двигаться к столкновению вокруг Тайваня, поэтому ценность российско-китайских отношений будет расти не только для нас, но и для Китая. Ремейк варианта времен Никсона, когда США смогли договориться с Китаем, сейчас не пройдет. Поэтому, отнюдь не исключено, что сейчас часть американского истеблишмента, которая боится войны на два фронта, будет активнее продвигать "корейский вариант" на Украине, используя как причину провал украинского наступления и обосновывая эту необходимость желанием сосредоточиться на противостоянии с главной стратегической угрозой для США.

Для России "корейский вариант" с сохранением нацистской угрозы на Украине выглядит неприемлемым.

Источник: Colonel Cassad


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