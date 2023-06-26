 

Мнение: Продолжая контрнаступ

26.06.2023, 4:50, Разное
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А вот в ту же копилку – слова уже пана Кондратио, известного украинского блогера:

“Укропатриоты задаются вопросом, а что, так можно было? Оказывается, в европейской России фактически нет боеспособных войск кроме тех, кто на украинском фронте. Оказывается, за сутки можно почти без сопротивления дойти до Москвы.
Но ЗСУ ведут на убой на минные поля в степях Запорожья”.

Источник: Размышления вольного социолога


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