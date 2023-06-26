Мнение: Продолжая контрнаступ

А вот в ту же копилку – слова уже пана Кондратио, известного украинского блогера:

“Укропатриоты задаются вопросом, а что, так можно было? Оказывается, в европейской России фактически нет боеспособных войск кроме тех, кто на украинском фронте. Оказывается, за сутки можно почти без сопротивления дойти до Москвы.

Но ЗСУ ведут на убой на минные поля в степях Запорожья”.