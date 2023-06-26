 

Мнение: Читателям-украинцам

26.06.2023, 3:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ваше разочарование понятно, и оно, как всегда бывает, плод неверных ожиданий. Ваш “информационный запрос” при чтении того же телеграма – естественно, не “поиск истины”, а удовлетворение некоторых эмоциональных потребностей, или – подтвержение своей устоявшейся картины мира. В ней
а) вы боретесь с реальным монстром
б) ваше дело правое
в) все жертвы были не напрасны
г) с вами лучшие и самые сильные силы планеты – Европа и Запад
д) победа будет за вами
е) а уже дальше все станет совсем хорошо.

Меня вы выбрали уже хотя бы потому, что подтверждал ваш пункт а). Я его продолжаю подтверждать и теперь, тут ничего не изменилось. Откуда же вдруг разочарование?

Я объясню. Мне реально вас очень жалко – да. Я испытываю перед вами чувство вины – да. Мне стыдно за РФ, и я считаю что она будет наказана через распад и исчезновение – да.

Но, при всем этом – я не патриот Украины и даже не поклонник Украины. По мне Украина, положа руку на сердце – довольно несимпатичная страна (именно как государство). Сама идея – ломать через колено большую часть своего населения, ВЫНУЖДАЯ его изменять своим привычкам, используя тупую силу государства – лично мне глубоко чужда и не нравится. Я вообще не понимаю, как и зачем нищая страна 30 лет подряд с воистину ослиным упорством в основном занималась тем, что переучивала своих граждан с одного языка с большим ареалом на другой с намного меньшим ареалом; ЗАЧЕМ??? Дел других не было? И она не стала мне ближе или симпатичней ДАЖЕ оттого, что мне вас жалко.

А главное: я пишу блог НА ПОНИМАНИЕ. Мне интересно думать и пытаться понять, как на самом деле. В самых разных областях. Если в каких-то вопросах мои гипотезы входят в противоречия с той картиной мира, которая вам дорога и помогает выстоять в испытаниях – мне очень жаль, но ничем помочь не могу.
И вообще, на вашем месте я б меньше переживал о том, что “Сапожник пишет то, что нам не нравится”. В конце концов – кто такой Сапожник? Плюнуть и забыть.
Беспокоиться следует по другому вопросу – “а что, если Сапожник прав”. На Сапожника, опять-таки, наплевать – но вот вступать в противоречие с реальностью всегда чревато.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Танковая вертуха в Макаровке

26.06 / Тонкие вьющиеся волосы: трендовые стрижки на лето, которые помогут приручить непослушные локоны

25.06 / Сыворотки, маски, масла. Ухаживаем за кожей каждый день по алгоритму

25.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Разгромленная колонна НАТовской техники в Запорожской области

25.06 / Мнение: Мятеж провалился, Россия стала сильнее

25.06 / Мнение: Разочарование украинцев безмерно велико

25.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Ересь Пригожина

25.06 / Мнение: Чёрная касса в белом бизнесе, вызывающий рвоту метанол и замороженные органы для пересадки

25.06 / Мнение: Голый король России

25.06 / Все идет от позвоночника. Как он влияет на здоровье и настроение человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика