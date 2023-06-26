Мнение: Читателям-украинцам

Ваше разочарование понятно, и оно, как всегда бывает, плод неверных ожиданий. Ваш “информационный запрос” при чтении того же телеграма – естественно, не “поиск истины”, а удовлетворение некоторых эмоциональных потребностей, или – подтвержение своей устоявшейся картины мира. В ней

а) вы боретесь с реальным монстром

б) ваше дело правое

в) все жертвы были не напрасны

г) с вами лучшие и самые сильные силы планеты – Европа и Запад

д) победа будет за вами

е) а уже дальше все станет совсем хорошо.

Меня вы выбрали уже хотя бы потому, что подтверждал ваш пункт а). Я его продолжаю подтверждать и теперь, тут ничего не изменилось. Откуда же вдруг разочарование?

Я объясню. Мне реально вас очень жалко – да. Я испытываю перед вами чувство вины – да. Мне стыдно за РФ, и я считаю что она будет наказана через распад и исчезновение – да.

Но, при всем этом – я не патриот Украины и даже не поклонник Украины. По мне Украина, положа руку на сердце – довольно несимпатичная страна (именно как государство). Сама идея – ломать через колено большую часть своего населения, ВЫНУЖДАЯ его изменять своим привычкам, используя тупую силу государства – лично мне глубоко чужда и не нравится. Я вообще не понимаю, как и зачем нищая страна 30 лет подряд с воистину ослиным упорством в основном занималась тем, что переучивала своих граждан с одного языка с большим ареалом на другой с намного меньшим ареалом; ЗАЧЕМ??? Дел других не было? И она не стала мне ближе или симпатичней ДАЖЕ оттого, что мне вас жалко.

А главное: я пишу блог НА ПОНИМАНИЕ. Мне интересно думать и пытаться понять, как на самом деле. В самых разных областях. Если в каких-то вопросах мои гипотезы входят в противоречия с той картиной мира, которая вам дорога и помогает выстоять в испытаниях – мне очень жаль, но ничем помочь не могу.

И вообще, на вашем месте я б меньше переживал о том, что “Сапожник пишет то, что нам не нравится”. В конце концов – кто такой Сапожник? Плюнуть и забыть.

Беспокоиться следует по другому вопросу – “а что, если Сапожник прав”. На Сапожника, опять-таки, наплевать – но вот вступать в противоречие с реальностью всегда чревато.