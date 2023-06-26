DM – Пекин призвал Лондон отказаться от колониального мышления и отдать Аргентине Фолкленды

Не недавнем заседании специального комитета ООН по деколонизации заместитель постпреда КНР Гэн Шуан обвинил Великобританию в склонности решать внешнеполитические споры силой. При этом он заверил, что его страна «твёрдо поддерживает» претензии Буэнос-Айреса на Фолклендские острова, пишет Daily Mail.



AP

Китай потребовал от Великобритании передать Фолклендские острова Аргентине. Пекин, который продолжает «угрожать Тайваню вторжением», призвал страны отказаться от «колониального мышления», пишет Daily Mail.

Вопрос о статусе островов был поднят на специальном заседании комитета ООН по деколонизации. Его участники призвали стороны конфликта возобновить переговоры, которые застопорились в прошлом году, поясняет издание.

На встрече комитета зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан обвинил Лондон в склонности решать споры силой и заверил, что его страна «твёрдо поддерживает» претензии Буэнос-Айреса на Фолклендские острова, которые в Аргентине известны под названием Мальвинских.

«Проблема Мальвинских островов — это историческое наследие колониализма, — заявил китайский дипломат. — Хотя колониальная эпоха прошла, гегемонизм и силовая политика, соответствующие колониальному мышлению, всё ещё существуют сегодня».

Он добавил, что существующая ситуация «серьёзно вредит» суверенитету, безопасности и интересам развития вовлеченных в территориальный спор государств. «Международное сообщество должно сохранять высокую бдительность и решительно противостоять этому», — подчеркнул Гэн Шуан.

«Мы призываем Великобританию… избегать мер, которые могут обострить напряжённость и конфронтацию, и в то же время активно реагировать на просьбу Аргентины о возобновлении диалога и переговоров», — отметил представитель Поднебесной.

Ранее Буэнос-Айрес разорвал пакт о сотрудничестве с Лондоном. Кроме того, аргентинские власти обвинили Соединённое Королевство в игнорировании международного права и потребовали новых переговоров о суверенитете над южноатлантическим архипелагом.

Аргентина считает, что Фолкленды были незаконно отняты у неё в начале XIX века. В 1982 году она отправила войска на острова, находящиеся под контролем Лондона, но после ожесточённого сражения, длившегося два месяца, потерпела поражение.

Южноамериканская страна по-прежнему претендует на острова, в то время как Соединённое Королевство заявляет, что они являются самоуправляемым образованием, находящимся под его защитой. Более того, на референдуме 2013 года 99,8% избирателей проголосовали за то, чтобы архипелаг оставался британским владением, напоминает Daily Mail.

Тем временем КНР наращивает военное присутствие в Южно-Китайском море и, по словам главы КПК Си Цзиньпина, сосредотачивается на подготовке к войне. Всё это происходит на фоне опасений о потенциальном «вторжении» на Тайвань, считает издание.

При этом Китай всё чаще высказывается за передачу контроля над Фолклендскими островами Аргентине и в целом выступает против колонизации на мировой арене. Таким образом, по мнению экспертов, Пекин стремится бросить вызов тому, что он считает гегемонией Запада, заключает Daily Mail.

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