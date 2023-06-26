Провалы в кино и срок за мошенничество: чем прославилась отмечающая юбилей Дрожжина

Не так давно Наталья Дрожжина получила четырехлетний условный срок за мошенничество по делу о наследстве покойного Алексея Баталова. Доказано, что актриса вместе со своим мужем, адвокатом Михаилом Цивиным, которого приговорили к пяти годам колонии, втерлась в доверие к вдове и дочери артиста и заставила подписать документы на распоряжение наследством – квартирами, мастерской, денежными средствами в размере 20 миллионов рублей.

Наверняка сегодня Дрожжина жалеет, что ввязалась в эту авантюру, ведь теперь публика будет помнить ее как мошенницу, а не как актрису. Впрочем, большими заслугами в кинематографе Наталия Георгиевна похвастаться не может. В небольшой фильмографии артистки преимущественно небольшие роли. Некоторые помнят Дрожжину по эпизодам в таких фильмах, как “Семнадцать мгновений весны”, “Ищу человека”, “Интердевочка”.

Поскольку в кино ее ждал провал, Дрожжина пошла преподавать в Университет культуры при Академии управления МВД России, а также стала заниматься благотворительской деятельностью. Например, она стала учредителем фонда “Помощь забытым актерам”.

Наталью Дрожжину и Михаила Цивина часто видели на похоронах известных артистов, что позже стало вызывать подозрение. Якобы на таких мероприятиях они

обзаводились нужными связями и пытались завоевать доверие у горюющих родственников.

Кстати, адвокат семьи Алексея Баталова не так давно подал апелляционную жалобу на приговор Наталии Дрожжиной. Сергей Лукин заявил, что будет требовать реального срока для артистки, ставшей мошенницей. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.