Тонкие вьющиеся волосы: трендовые стрижки на лето, которые помогут приручить непослушные локоны

При выборе прически важно не только знать модные тенденции, но и учитывать свой тип волос, поскольку при одной и той же стрижке разные текстуры ведет себя по-разному. Одними из проблемных вариантов считаются непослушные тонкие вьющиеся волосы, однако это не такая уж и плохая комбинация. Хорошая новость заключается в том, что вьющаяся текстура хороший союзник тонких волос, которым обычно не хватает объема, и завивка может быть в этом случае лучшим выбором.

Как придать объема и красоты тонким волосам

Для такого типа волос вам нужно создать текстуру и придать ей форму. По этой причине завивка очень выгодна, так как создает другую текстуру и придает объем редким волосам.

Кроме того, им подходят продукты, утолщающие волосы, как в форме шампуня, так и в виде бальзамов и несмываемых кондиционеров, а также спреев с морской солью, придающих текстуру.

Подходящие стрижки для тонких вьющихся волос

При выборе стрижки нужно руководствоваться следующими важными принципами:

Не следует выбирать слишком длинные прически, которые будут делать волосы еще более плоскими, как будто прилипшими к голове.

Лучше выбирать многослойные стрижки, которые помогают создать больший объем. Но следует быть осторожными, чтобы не навредить качеству волос. Слои должны быть сбалансированы и сосредоточены в нижней части волос.

Лучше отдавать предпочтение небрежным стилям. Лето идеально подходит для слегка растрепанных причесок стрижки и экспериментов с ними.

Итак, вот несколько трендовых стрижек, которые помогут приручить тонкие непослушные локоны.

Пикси

Пикси идеально подходит для тонких легких волос, так как она увеличивает их толщину. Если говорить о повседневном стиле, текстурированном или с взлохмаченным чубом, то он идеально подойдет для тонких вьющихся волос, особенно в летнее время.

Боб

Боб — одна из наиболее удачных стрижек для тонких волос и придания им более выигрышного вида. Если волосы вьющиеся, стоит выбрать для лета боб с внутренними слоями и слегка заметным пробором с одной стороны.

Бикси

Бикси – это нечто среднее между бобом и пикси. Эта прическа отлично смотрится на прямых и вьющихся волосах. Кроме того, она идеально подходит для лета, потому что его можно легко уложить, нанеся немного текстурирующего средства.

Рваный боб

Эта версия боба идеально подходит для лета, так как не требует ежедневного ухода. Рваная стрижка обеспечивает подвижность волос, а также позволяет выглядеть свежо и модно.

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Длинный многослойный боб

Длинный боб можно скорректировать, если добавить многослойности, которая не уменьшит объем и позволит легко справляться с повседневной укладкой.

Французский боб

Французский боб имеет идеальную длину — чуть выше подбородка. Благодаря этому тонкие волосы визуально кажутся более густыми. Если добавить тупую челку, которая будет освежать образ, можно будет воспользоваться вьющейся текстурой волос.

Мягкая шегги

Хотя шегги не подходит для тонких волос, но можно попробовать прибегнуть к мягкой версии с челкой-шторкой, которая сохраняет объем и обеспечивает необременительный ежедневный уход.

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Тупой боб

Этот вариант стрижки «боб» идеально подходит для такого тонких вьющихся волос благодаря тупым концам. Это придает волосам подвижности и помогает создать текстуру. Такая прическа очень удобна для лета из-за простоты укладки.

Миди с текстурой

Обладательницы тонких вьющихся волос могут сделать ставку на длину миди с некоторой текстурой и дополнительным объемом, который достигается внутренними слоями. Можно сделать длинную челку или челку-шторку, чтобы придать прическе еще больше объема и непринужденный вид.