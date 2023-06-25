 

Махнуть в отпуск и не разориться: лайфхаки бюджетного туризма

25.06.2023, 23:15, Новости дня
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Совет 1. Выбирайте недорогие направления. Не обязательно рассекать по фешенебельным курортам, чтобы набраться сил в отпуске и получить удовольствие. Иногда отличным вариантом может стать автобусный тур в соседний регион или путешествия на авто большой компанией, когда затраты на бензин делятся поровну.


Совет 2. Планируйте путешествие заранее. Чем ближе к дате — тем дороже, за исключением “горящих” предложений и отдыха в несезон. Порой гостиницы и авиакомпании предлагают скидки по предварительной брони.


Совет 3. Ищите промокоды, регистрируйтесь в бесплатных бонусных программах авиакомпаний и перевозчиков. Найти в поисковике скидочный код на 3-10% более чем реально, хотя найти подходящий не всегда просто. Накапливая виртуальные баллы за перелеты и железнодорожные перевозки, при благополучных условиях можно обменять бонусы на полноценный билет.


Совет 4. Совершайте покупки вне туристических зон. В центре города, в местах наплыва туристов и локациях с достопримечательностями цены не самые приятные. Иногда проще прогуляться пару часов и купить товар по низкой стоимости, чем потратить на то же самое всю зарплату в дорогущем бутике.


Совет 5. Выбирайте транспорт с умом и не бойтесь пересадок, если они удобны по времени и цене. Если вы живете в небольшом населенном пункте, а до крупного города вроде Москвы и Санкт-Петербурга рукой подать — это хороший знак для любителя экономить. Зачастую из мегаполисов больше вариантов туристического отдыха, а цены на порядок скромнее, но все надо проверять и отслеживать.

Желаем приятного и бюджетного отпуска!


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