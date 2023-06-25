Сыворотки, маски, масла. Ухаживаем за кожей каждый день по алгоритму

Создание идеальной процедуры ухода и защиты кожи может показаться довольно сложно задачей, но на самом деле это не так. Однако обязательно нужно понимать то, какие продукты и в каком порядке нужно наносить.

Уходовые процедуры помогут обеспечить защиту от различных загрязнений окружающей среды, а также предотвращают повреждение кожных покровов. Вот какие средства нужно применять утром, чтобы кожа оставалась красивой и здоровой.

Очищающее средство

Это первый шаг в уходе за кожными покровами. Очищение по утрам помогает подготовить основу для нанесения макияжа.

Если этого не сделать, то это может привести к накоплению грязи и жира, которые могут спровоцировать возникновение грибков или бактерий, расширению пор и даже воспалению.

При выборе очищающего средства нужно учитывать тип кожных покровов. Если кожа сухая, то стоит выбирать средства, содержащие гиалуроновую кислоту, керамиды, глицерин, ниацинамид и пантенол.

Если кожные покровы жирные или же склонные к высыпаниям, то нужно выбирать пенящиеся или гелевые очищающие средства, содержащие ВНА или АНА кислоты.

Спрей для лица

Это отличное средство для дополнительного увлажнения кожи перед нанесением крема для лица. Освежающий спрей помогает создать тонкий туман, поэтому его можно наносить даже поверх макияжа.

Антиоксидантная сыворотка

Это отличное дополнение к ежедневному уходу за кожными покровами. Есть множество различных вариантов таких средств, которые позволяют осветлить, увлажнить, а также помогает справиться с пигментацией и процессами старения.

Сыворотка содержит полезные компоненты в высоких концентрациях, поэтому, они помогают насытить кожу. Утром нужно применять средства с антиоксидантным эффектом. Они помогают защитить кожу от загрязнений и свободных радикалов. Это позволяет предотвратить возникновение морщин и других видимых признаков старения.

Увлажняющий крем

Это очень важное средство для ухода за кожными покровами. Стоит выбирать увлажняющий крем в зависимости от типа кожи в соответствии со своими потребностями.

Если кожные покровы жирные, то стоит использовать средство с гелевой текстурой. Для сухой кожи потребуется что-то более насыщенное и густое.

Средства с SPF

Солнцезащитный крем является важным средством для ухода за кожными покровами. Очень важно обеспечивать защиту от ультрафиолета на протяжении всего года.

Также требуется выполнять вечерний уход за кожными покровами. Вот несколько отличных средств.

Средство для снятия макияжа

Прежде чем приступать к умыванию, нужно изначально удалить как можно больше косметики.

Лучше всего выбирать средства, содержащие в своем составе мицеллы. Они улавливают и растворяют жир, макияж и загрязнения.

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Очищающее средство на масляной основе

Рекомендуется умывать лицо перед сном, чтобы можно было удалить не только макияж, но и загрязнения, которые накапливаются в течение дня. Эти частички могут спровоцировать окислительные повреждения, которые приводят к преждевременному старению.

Очищающее средство на масляной основе, такое как бальзам или масло, поможет разрушить стойкий макияж и грязь.

Гель для умывания

Если наносили много макияжа или кожа довольно жирная, стоит добавить в свой распорядок дня гель для умывания. Он помогает устранить даже самые стойкие загрязнения.

Тоник

Можно применять это средство всего 1-2 раза в неделю.

Некоторые тоники действуют путем отшелушивания кожи, что может помочь при неровном тоне, текстуре, тусклости, появлении пор и темных пятен. Другие способствуют увлажнению.

Сыворотка

Лучше всего использовать средство с ретинолом. Это вещество способствует восстановлению коллагена, устранения гиперпигментации, неровности кожных покровов.

Крем для глаз

Если нет проблем, связанных с областью вокруг глаз, то можно пропустить этот шаг. В противном же случае стоит выбирать средства с витамином С, экстрактом корня солодки, ретинолом, ниацинамидом.

Ночной крем

На ночь обязательно нужно наносить увлажняющий крем. Это помогает предотвратить сухость и раздражение.

Масло для лица

Если есть сильная сухость кожи из-за использования средств с ретинолом, нужно применять масло для лица. Оно поможет удерживать влагу в кожных покровах.