Мнение: Мятеж провалился, Россия стала сильнее

По просьбам радиослушателей рассказываю о горячих событиях — о мятеже Евгения Пригожина и об успешном купировании этого мятежа. Большое разочарование для врагов России. Вчера они были преисполнены надежд, подбадривали бунтовщиков, распространяли самые нелепые небылицы о распространении пожара. И вдруг всё закончилось самым неприятным для них образом из всех возможных. Как вишенка на торте, господин Пригожин уезжает не в Лондон, не в Израиль, даже не в Турцию, а… в пророссийскую Белоруссию, к «последнему диктатору Европы».

На Украинском фронте тем временем всё идёт своим чередом, контрнаступление бессильно бьётся о русскую армию, как волны о гранитную набережную. Дата на календаре сдвинулась ещё на два дня ближе к дедлайну, к саммиту НАТО 11 июля, на котором украинцам жизненно важно предъявить спонсорам хоть какой-то успех…

Почему мятеж начался, понятно. Господин Пригожин давно и плотно занимался политикой, при этом за последний год он набрал значительную популярность в народе. Аппаратную борьбу он, однако, раз за разом проигрывал, а в итоге получил приказ передать свою маленькую армию в подчинение Министерству обороны. Для главы Вагнера это означало отказ от политических амбиций, потерю статуса и остановку «дела жизни», проекта, в котором он нашёл себя. Обладая авантюрным характером, Евгений Пригожин решил сыграть ва-банк, пойти на обострение, надеясь, что высшее руководство испугается потенциальных проблем и оставит ему желаемую независимость.

Такого типа приёмы относятся к разряду запрещённых, так как вредят государству в целом. К примеру, когда в США одна группа обвиняет другую в подрыве Северных потоков, от разоблачения страдает репутация всех Соединённых Штатов целиком. Аналогичным образом, вынос на публику конфликтов между армией и оркестром был весьма неполезен для России.

До поры нарушение правил внутренней борьбы власти России терпели, но в итоге господин Пригожин перешёл черту, после которой его настойчивые требования перешли в полноценный шантаж. Дальше он стал заложником ситуации. С одной стороны шантажировать Владимира Путина бесполезно, наш президент шантажу не поддаётся. С другой стороны, характер не позволил господину Пригожину немедленно сдать назад, поэтому он вынужден был перейти от шантажа к прямому мятежу, надеясь или повторить успех Сурета Гусейнова, от которого в аналогичной ситуации власти Азербайджана откупились постом премьер-министра, или как минимум получить хорошие позиции для переговоров.

Шансов на успех у мятежа практически не было. Любой успешный мятеж подразумевает, что к восставшим присоединяются новые силы, покуда власти государства медлят с подавлением, так как или находятся географически далеко, или заняты чем-то другим. При этом если мятеж развивается не где-то на окраинах, а близко к столичному региону, главным в уравнении становится фактор поддержки элит. К мятежу должны присоединиться представители властей, в противном случае мятеж обречён.

Как несложно заметить, эти условия соблюдены не были. В Вагнер не особо охотно шли даже тогда, когда он был легален — несмотря на масштабную рекламную кампанию, набор шёл умеренными темпами. Присоединяться к мятежному Вагнеру тем более никто не захотел: у меня нет точных данных, но я предполагаю, что в реальности отряд даже таял из-за постепенного перехода бойцов на сторону законных властей России. Российские элиты, в свою очередь, немедленно открестились от мятежа.

Иначе и быть не могло. Владимир Путин правит государством 23 года, за это время он достиг огромных успехов и сейчас находится на пике своего могущества. Это объединяющая фигура. Желающих бросить вызов президенту практически нет. Некоторые представители элит могли бы поддержать мятеж в 2001 или, в крайнем случае, в 2011 году. Но с того времени прошло много лет. Сейчас срок правления столь долог, а вес президента столь велик, что идти против него уже абсолютно невозможно. Кстати, к вопросу о «сменяемости власти», которому наши враги уделяют столько внимания, когда дают советы России. Первые годы правления любой президент слаб, так как он ещё не отстроил вертикаль власти под себя, не укоренился в своём кресле. Поэтому любые потрясения — вооружённые мятежи, сепаратизм, оранжевые революции — имеют повышенные шансы на успех.

Теоретически мятеж Вагнера мог бы пойти по другому сценарию, если бы Россия была больше похожа на Украину. На стороне мятежников автоматически выступили США, так что любой элитарий — губернатор, например, или генерал, или высокий чин МВД, или даже глава телеканала — выбирал между Владимиром Путиным и США. Как мы знаем, на Украине все элитарии, включая господина Януковича и прочих «пророссийских» политиков, в аналогичной ситуации всегда выбирали США, так как были убеждены, что и все прочие украинские политики тоже сделают именно такой выбор.

В России образца 2023 ситуация строго противоположная. Во-первых, у нас довольно патриотичные элиты — почему, собственно, Россия и возрождается раз за разом после тяжелейших катастроф. К Украине и прочим лимитрофам понятие патриотизма неприменимо, находящийся в здравом уме политик искренним патриотом антироссийского противовеса быть не может. Во-вторых, наши элитарии отлично знают, что все прочие дружно выберут сторону Владимира Путина, таким образом, тот, кто займёт сторону США, окажется в одиночестве и будет показательно закидан камнями. В-третьих, с момента начала СВО репутация США, и так подмоченная, опустилась до уровня прокажённых крыс. Современные американские политики — безнадёжные болтуны, что-то на уровне опустившегося наркомана, выпрашивающего денег на дозу. Их обещания вообще ничего стоят, вести с ними дела нельзя.

Вот, собственно, и весь расклад сил. С одной стороны — отряд из нескольких десятков тысяч лихих и отважных наёмников, лояльный лично своему капитану, но при этом заряженный ещё и патриотическим настроем, то есть не готовый вот так просто сменить триколор на флаг другого государства. С другой стороны — огромная Россия с армией в 2 миллиона человек и с элитами, в полном составе занявшими сторону законного президента. Тень США, такая грозная в сценариях других мятежей, показательно выведена за скобки и бессильно маячит где-то на горизонте.

Тут надо учесть биографию Евгения Пригожина. Он всю жизнь пускался в опасные авантюры и рисковал, ставя многое на карту. Ему зачастую удавалось выиграть, и в итоге он пришёл к серьёзному успеху: к большой сумме денег на счёте и к созданию Вагнера — одного из самых ярких явлений современности. Неудивительно, что господин Пригожин попытался выжать из ситуации максимум и шёл на обострение даже тогда, когда его проигрыш стал уже очевиден. Вместе с тем, авантюрист — не значит безумец. Довольно скоро всем стало ясно, что мятеж зашёл в тупик, и что вопрос только в том, как выйти из ситуации с минимальными потерями. Стороны начали торг.

России было нужно аккуратно купировать мятеж, избежав боевых действий против загнанного в угол, но крупного и отлично подготовленного отряда. Также России было нужно интегрировать в ряды своей армии ту часть Вагнера, которая не дискредитировала себя участием в мятеже. Евгению Пригожину, в свою очередь, нужно было всё закончить, сохранив при этом личную безопасность и не подставив своих бойцов под удар артиллерии. Требования сторон не были взаимоисключающими: каждая сторона могла дать другой желаемое, соблюдя при этом собственные интересы.

Дальше было дело техники. Из дипломатических соображений проведение переговоров взял на себя президент Лукашенко, и после неизбежного торга соглашение было заключено. Владимир Путин известен тем, что держит своё слово, так что вопрос доверия — который острейшим образом встал бы, например, на Украине или в США — в нашей ситуации большого значения не имел. Сейчас мы наблюдаем, как соглашение постепенно реализуется.

Итоги.

Власть Владимира Путина значительно укрепилась: следующий потенциальный бунтовщик 10 раз подумает, прежде чем шантажировать президента своими требованиями или, ещё хуже, открыто выступать против федеральной власти. Россия стала сильнее и сплочённее.

Институт наёмников очередной раз себя дискредитировал — тут со времён Макиавелли мало что изменилось. «Наемные и союзнические войска бесполезны и опасны; никогда не будет ни прочной, ни долговечной та власть, которая опирается на наемное войско, ибо наемники честолюбивы, распущенны, склонны к раздорам, задиристы с друзьями и трусливы с врагом, вероломны и нечестивы; поражение их отсрочено лишь настолько, насколько отсрочен решительный приступ; в мирное же время они разорят тебя не хуже, чем в военное неприятель».

Конкретно ЧВК Вагнер попыталась было доказать, что итальянец был неправ как минимум в той части, которая касалась отваги и умения воевать, но открытый конфликт с властью все достижения оркестра перечеркнул.

Полагаю, теперь наёмников будут долго и сложно интегрировать в структуры Министерства обороны — так, чтобы оставить им необходимую для работы свободу, но при этом избавить от соблазна начать самостоятельную игру. Напомню, наши задачи в Африке, в Азии и в Латинской Америке надо кому-то решать. Если короткий период русских ЧВК подошёл к концу, то значит им на смену должны прийти некие спецподразделения по типу советских, которые в конечном счёте будут подчиняться министру обороны, но издали выглядеть при этом классическими дикими гусями.

Повторюсь, Россия серьёзно выиграла, так как вышла из вчерашнего испытания значительно более крепкой. Что же касается сбитого мятежниками самолёта, то эта трагедия, к сожалению, часть войны. Если бы власти хуже разыграли карты, мятеж пришлось бы подавлять силой, и тогда количество погибших с обеих сторон с гарантией перевалило бы за 10 тысяч. Сейчас наши враги возмущаются в блогах тем, что власти России договорились с мятежником, отпустили его живым, не стали бомбить его отряд. Их недовольство можно понять: всё закончилось за один день, тогда как они мечтали о внутреннем конфликте размером как минимум с одну из Чеченских войн.