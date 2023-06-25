Мнение: Разочарование украинцев безмерно велико

По крайней мере, одной цели Пригожин и Ко достигли и даже с избытком: они все-таки сумели доставить своим, как они считают, злейшим врагам хохлам массу душевной боли и разочарования. Вон Арестович, обычно интеллигентный, даже с расстройства матерится как сапожник (не как я! Я вообще не матерюсь) Бедняга, похоже, вот уже сутки не может прийти в себя – настолько его шокировало произошедшее, в особенности, конечно, та Остановка за 200 км от Москвы. КАК? КАК??!! – повторяет он безостановочно последние, надо понимать, 24 часа. В пустой Кремль! В котором уже никого нет!!

Ну и непременная шутка про Януковича, который который держался в Киеве в момент Майдана гораздо дольше отечественного “есть Путин – есть Россия”, пока там “Беркут” месился с восставшими студентами и домохозяйками день за днем – практически у него под окнами. Сколько там мужественный Янукович просидел – неделю? Две? Наш Великий Лидер получил черную метку аж из Ростова утром – и, говорят, уже днем его в Москве уже не было. “Ну нафиг, я на Валдай!”

Любящим позлорадствовать над унылыми украинцами – смотреть обязательно.