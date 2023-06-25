 

Мнение: Разочарование украинцев безмерно велико

25.06.2023, 22:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По крайней мере, одной цели Пригожин и Ко достигли и даже с избытком: они все-таки сумели доставить своим, как они считают, злейшим врагам хохлам массу душевной боли и разочарования. Вон Арестович, обычно интеллигентный, даже с расстройства матерится как сапожник (не как я! Я вообще не матерюсь) Бедняга, похоже, вот уже сутки не может прийти в себя – настолько его шокировало произошедшее, в особенности, конечно, та Остановка за 200 км от Москвы. КАК? КАК??!! – повторяет он безостановочно последние, надо понимать, 24 часа. В пустой Кремль! В котором уже никого нет!!

Ну и непременная шутка про Януковича, который который держался в Киеве в момент Майдана гораздо дольше отечественного “есть Путин – есть Россия”, пока там “Беркут” месился с восставшими студентами и домохозяйками день за днем – практически у него под окнами. Сколько там мужественный Янукович просидел – неделю? Две? Наш Великий Лидер получил черную метку аж из Ростова утром – и, говорят, уже днем его в Москве уже не было. “Ну нафиг, я на Валдай!”

Любящим позлорадствовать над унылыми украинцами – смотреть обязательно.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Ересь Пригожина

25.06 / Мнение: Чёрная касса в белом бизнесе, вызывающий рвоту метанол и замороженные органы для пересадки

25.06 / Мнение: Голый король России

25.06 / Все идет от позвоночника. Как он влияет на здоровье и настроение человека

25.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Последствия “Картофельного спаса”

25.06 / Мнение: Айтишники возвращаются, право на ремонт и лидерство по экспорту реакторов

25.06 / Мнение: О трёх печальных выводах… Всё настолько плохо?

25.06 / Мнение: А Украину придержали

25.06 / В московской квартире нашли машину времени инженера Тимофеева

25.06 / Мнение: Письмо: «Бывшая артистка балета»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика