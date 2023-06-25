 

40 лет вместе: история любви Надежды Кадышевой и Александра Костюка

25.06.2023, 21:55, Новости дня
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Надежда Кадышева познакомилась с Александром Костюком, будучи студенткой. Тогда будущий композитор влюбился в нее едва ли не с первого взгляда. Чувства были взаимными настолько, что Надежда приняла решение перевестись в институт, где учился ее возлюбленный.

Окончив институт имени
Гнесиных, Костюк познакомил родителей с Кадышевой. Свадьбы состоялась в 1983-м. В следующем году певица подарила супругу сына Григория. Мальчика пришлось воспитывать бабушкам, пока родители строили карьеру. Спустя несколько лет они создали ансамбль “Золотое кольцо”, который стал популярным сначала за границей и только потом – в России.

Сегодня Григорий является концертным директором ансамбля, поэтому гастролирует вместе с родителями. В 2015 году Кадышева и Костюк обзавелись внуком. Григорий и его супруга Анжелика назвали мальчика Алексеем. Недавно ему исполнилось восемь лет.

64-летняя Надежда Кадышева и 65-летний Александр Костюк по сей день живут душа в душу и поддерживают друг друга. Они не оставляют вторую половинку в сложные моменты. Хочется пожелать супругам еще большего счастья и здоровья, чтобы они смогли вместе дожить до правнуков.


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