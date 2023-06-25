Мнение: Чёрная касса в белом бизнесе, вызывающий рвоту метанол и замороженные органы для пересадки

1. Герман Клименко рассказывает, как честных предпринимателей прямо-таки заставляют нарушать закон. Характерно, что делают это не какие-нибудь коррумпированные представители властей, не коварные конкуренты, а их собственные работники (ссылка):



Забавная проблема, с которой столкнулся знакомый, открывший в провинции бар: ему нужен чёрный нал. Нет, забавно не то, что нужен. А зачем нужен. Вот не догадайтесь.

Бары у него белые. Закупки безналом. Все налажено. И даже прозрачно. Взятки давно уплачены. Ну зачем ему гемор?

А вот оказалось, что нужно снова как-то извращаться – вытаскивать из белого оборота чёрную кассу.

Причина – персонал. Не может найти никого, согласного работать с полным оформлением. Всё бармены, официанты требуют платить в конверте. Удивительно, да? Казалось бы, наоборот, все хотят пенсионные отчисления, соц гарантии и т.д. Догадались, в чем причина?

Почти все подходящие ему люди 20-35 лет в этом населённом пункте с исполнительными листами по кредитам. И с любой их белой з/п судебные приставы заберут от половины и больше. Привет 1990-х откуда не ждали.

2. Недавние истории с массовым отравлением некачественным алкоголем не остались без внимания российских законодателей (ссылка):



Совет Федерации предложил добавлять в опасный для здоровья метанол вызывающий рвоту денатурат. Об этом сообщил первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, передают «Известия».

По его словам, регулятор не возражает против подобной добавки, которая вызывает рвотный рефлекс и мешает выпить ядовитый продукт. Отечественные производители спиртного уже нашли поставщика такого компонента, поскольку несут финансовые и репутационные риски.

В Минпромторге призвали тщательно изучить инициативу. Там отметили, что необходимо выяснить, как это отразится на качестве метанола, который используется в химической промышленности для изготовления лаков, красок и других товаров, а также каким образом добавка, вызывающая рвоту, скажется на здоровье человека.

Рябухин отметил, что рассматриваются также иные варианты, каким образом оградить человека от употребления метанола. Среди них — придание веществу неприятного запаха или окрашивание бесцветной жидкости, поскольку зачастую потребитель не понимает, что в его организм попадает яд.

Что касается этих двух инициатив, они также нуждаются в проработке. Поскольку до 70 процентов российского метанола идет на экспорт, важно не потерять зарубежного потребителя ухудшением качества товара из-за добавок.

В случае с газом, которым россияне пользуются на кухнях, вполне эффективно работает добавка примеси, которая даёт различимый человеком запах (сам по себе метан – основной компонент природного газа – запаха не имеет). Полагаю, в случае с метанолом этот приём также поможет спасти немало жизней.

Наверное, были причины, по которым в метанол до сих пор не добавляют какую-нибудь дрянь с невыносимым привкусом, надёжно защищающую потребителей от отравления. Лично мне эти причины неизвестны.

3. Учёные научились пересаживать предварительно замороженные, а затем размороженные перед операцией органы. Это может стать настоящим прорывом в трансплантологии (ссылка):

Революционную трансплантацию провели ученые из Университета Миннесоты, пишет Stat. Исследователи работали с крысами, которым пересадили ранее криоконсервированные при температуре минут 150 градусов Цельсия почки. Эксперименты показали, что такой подход осуществим, безопасен и эффективен. Это первая демонстрация успешной и неоднократной пересадки органа млекопитающему после заморозки.

«Это историческое событие, которое дает начало увлекательному путешествию. Его влияние, очевидно, будет огромным», — заявил ученый Мехмет Тонер.

Перед трансплантацией орган разморозили, перезапустили его биологические часы, нагрели до нужной температуры, а затем пересадили грызунам.

Ученые потратили годы на разработку технологии, которая сможет быстро, но аккуратно нагревать ткани, избегая существенных повреждений. И хотя ткань все-таки имела некоторые повреждения, безопасность и эффективность технологии подтвердилась.

В первые дни почки после заморозки работали медленнее обычных органов, однако уже через три недели функции соответствовали норме. Теперь ученые начнут работать с органами свиней и других животных, чтобы подтвердить полученные результаты. Проведение аналогичных экспериментов с органами человека планируется начать через 1-2 года.

В отдаленной перспективе результаты этого исследования означают, что может появиться возможность хранить донорские органы, нервы, кровеносные сосуды, хрящи и другой биоматериал годами в жидком азоте, пока он не понадобится человеку для лечения.

Впрочем, у достижения есть и обратная сторона. Если органы можно будет легко замораживать, индустрия чёрной трансплантологии серьёзно нарастит свои обороты. Для России это не очень актуально, благо у нас спецслужбы всё же бдят, а вот жителям одной соседней республики, боюсь, будет грозить новая серьёзная опасность.