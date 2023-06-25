Мнение: Голый король России

Безусловно, один из главных феноменов вчерашнего дня – то, чего мы не увидели от слова “совсем”. И я не говорю в данном случае о тайных переговорах с “мятежником” Пригожиным, которые, как оказалось, весь день вел Картофельный Лука от имени и по поручению самого Великого вождя всея Руси – это детали на фоне другого блистательного отсутствия: отсутствия каких бы то ни было акций и выступлений в поддержку Путина и “законной власти” в городах России.

Вроде ведь был официально, прямо по телевизору объявлен страшный военный мятеж, лично Путин выступил по телевизору с речью в духе “Отечество в опасности” – и что? И ничего. Со стороны населения мы увидели даже не индифферентность; в местах, где угнездился или даже просто мимо проезжал “Вагнер”, реакция населения была и вовсе доброжелательной! А какую овацию устроили ростовчане уходящим из города пригожинцам?! Кадров в сети полно.

Попросту говоря, мы увидели масштабный социологический “замер” на тему реального отношения населения РФ к действующей власти – который проводил не сервильный ВЦИОМ, а рассерженный Пригожин; и, согласно этому, куда более наглядному и достоверному замеру, уровень реальной поддержки Кремля в массах – ниже плинтуса.

Население, как выяснилось, Путину

а) не верит

б) не поддерживает.

Не верит – потому что даже после ЛИЧНОГО объявления Путиным, что вагнеровцы – мятежники, нанесли “удар в спину” и т.п., отношение к ним не то что не ухудшилось, но едва ли не улучшилось. И не поддерживает, потому что вся Россия 24 июня очевидным образом заняла позиции наблюдателей и болельщиков, но ни в коем случае не участников действа: все просто смотрели “чья возьмет”, как в цирке. Даже при том, что вроде как под угрозой оказалась непосредственно “столица нашей Родины”. Был ли слышен клич “Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали”? Я не слышал. Люди жевали попкорн и едва ли не принимали ставки на кого-то из двух “П”.

Фактически, помимо всего прочего, “мятеж” показал чрезвычайную узость социальной базы нынешнего режима. Если у него и есть поддержка, то она полностью пассивная, “поддержка не вставая с дивана”. Такая хороша в полностью спокойной, мирной обстановке – но в моменты обострений король в буквальном смысле остается практически голый. Что мы и увидели на краткий, но яркий и запоминающийся миг.