Сидим на чемоданах: удачные варианты путешествий по России

1. Камчатка: мир огромных вулканов и горячих источниковТакая далекая и такая загадочная Камчатка – это жемчужина России, куда отправляются за новыми впечатлениями и эстетикой Дальнего Востока. Спешите увидеть завораживающие вулканы и посетить дикий гейзерный полигон на плато Узон. Вдобавок ко всему, полуостров можно исследовать по воздуху и воде, только не забывайте о разнице в часовых поясах.2. Байкал: самое глубокое озеро на землеМестные жители считают Байкал священным, ведь он связан с множеством легенд и историй. Озеро входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Интересно то, что его глубина достигает 1642 метров, поэтому Байкалу на планете нет равных. Здесь понравится любителям экскурсионного туризма, этнической культуры и, безусловно, живой природы. Тайга, горы, сказочно красивые водопады… а что еще надо для счастья?3. Карелия: маленькая финляндия с русской душойОнежское озеро будто бы создано для прогулочных рейсов, ведь туристов на пристани в Петрозаводске хоть отбавляй. Ладога пользуется не меньшим спросом. Ну а попасть в Кижи и на Валаам сам бог велел. Почувствуйте нотку финского шарма, путешествуя по республике, попробуйте национальную выпечку, махните в горный парк и успейте влюбиться в красоты Севера. Карелия полна сюрпризов в любое время года.4. Кольский полуостров: земля саамского народа и белых ночейВ Териберку на кладбище кораблей и Баренцево море. В Мурманск к памятнику Алеше, в Апатиты к Хибинам и озерам. Северное сияние осенью и зимой, олени, сейды, саамская культура…

Кольский полуостров надо увидеть хотя бы раз в жизни, чтобы обязательно вернуться.

5. Забайкалье: местная география и незаурядные традицииВ Забайкалье своя атмосфера, самобытная Чита доказывает это с первого знакомства. Отправляйтесь в настоящую пустыню — Чарские пески идеальны для фотосессии. Познайте смысл бытия в буддийском дацане, поднимитесь на священную гору и не забывайте, что это тоже Россия. Пещеры, национальные парки, природные достопримечательности, объекты искусства. Хватит ждать у моря погоды, пора собирать чемодан!