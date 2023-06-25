Все идет от позвоночника. Как он влияет на здоровье и настроение человека

С детства люди привыкли ходить по разным врачам для лечения разных органов. Многие уверены в том, что в каждом органе могут развиваться свойственные именно ему болезни. И мало кто задумывается, что органы, находящиеся в организме человека всего в нескольких сантиметрах друг от друга не могут работать автономно.

Каркас тела

Основой нашего тела, безусловно, является позвоночник. Именно на нем «подвешены» все органы человеческого организма. От позвоночника отходят нервы, благодаря которым мозг имеет возможность руководить работой внутренних органов.

Если в позвоночнике появляются какие-то нарушения, то нервы начинают передавать искаженную информацию. В результате страдают определенные органы организма. Верным может считаться и обратное утверждение. Болезнь того или иного органа часто отражается на позвоночнике человека.

Какие органы с каким позвонками связаны

Определенные органы человека связаны с конкретными позвонками:

Шейные позвонки с 1 по 7 связаны со слухом, зрением, речью и мозгом. При перенапряжении мышц шеи у человека часто возникает головная боль. 7-й шейный позвонок связан со щитовидной железой и с сердцем. Люди, у которых имеется «горбик» внизу шеи, обычно имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой. 4-8 грудные позвонки связаны с пищеварительной системой. Если, к примеру, человек выпьет слишком много кофе, у него могут начаться боли в области груди. 9-12 грудные позвонки связаны с мочевыделительной системой. Боль в нижней части груди — повод сходить к урологу. Верхняя часть поясничного отдела связана с кишечником. Нижняя часть поясницы имеет связь с половыми органами.

Китайская медицина

На связи позвоночника с органами основаны, к примеру, некоторые методы китайской медицины, в частности акупунктура. Как считали лекари Поднебесной в древности, рядом с позвоночником имеются точки, каждая из которых влияет на определенный орган и его здоровье. Интересно, что китайские древние схемы акупунктуры совпадают с современными картами сегментарной иннервации.

Китайские ученые считают, что состояние позвоночника может влиять и на настроение человека:

проблемы с 3 грудным позвонком могут привести к тому, что человек будет постоянно грустить без причины; 4 и 5 грудные позвонки отвечают за ярость и агрессию; 9 и 10 – за желчь и злобу; проблемы с 11 позвонком приводят к тому, что человек снова и снова начинает “пережевывать” свои неудачи; 2 поясничный позвонок отвечает за страх.

О чем говорит спина

Если боль появилась в области плечей — это обычно говорит о перенапряжении мышц. К такой боли часто приводит долгое сидение за рулем автомобиля или за компьютером. Чтобы облегчить состояние, в этом случае нужно сделать несколько глубоких вздохов, одновременно отводя плечи назад.

Напряжение мышц в средней части спины может плохо повлиять на работу почек и мочевого пузыря. Чтобы расслабить спину, в этом случае нужно несколько раз глубоко вздохнуть животом.

Боль в нижней части спины также может быть вызвана длительным сидением. Многие люди, сидя на стуле слега сползают вперед из-за чего позвоночник изгибается. Чтобы избежать боли в нижней части спины, при сидении рекомендуется использовать специальные ортопедические подушки.