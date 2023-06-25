Рупор кремлевской пропаганды: Последствия “Картофельного спаса”

По ситуации на середину дня.

1. Трасса М4 полностью доступна. Мост через Оку разблокирован и доступен. Продолжается ремонт дороги.

2. Центр Ростова разблокирован. Улицы прибрали. Как будто и не было ничего. Невозмутимые ростовские дворники все прибрали.

3. Штаб Южного Военного Округа работает в обычном режиме без каких-либо помех.

4. Аэродромы Ростова и Миллерово работают в обычном режиме. Вчера, как минимум часть дня, работа военной авиации и вертолетов с Ростовского аэродрома была затруднена.

5. Колонны "Вагнера" продолжают следовать в полевые лагеря. Росгвардия продолжает возвращаться в ппд. "Ахмат" возвращается в зону СВО.

6. Помимо известных еще со вчера потерь, появились еще кадры уничтоженных машин ЧВК "Вагнер" и поврежденных машин ВС РФ. О потерях у ЧВК "Вагнер" не сообщалось.

7. Пункты набора добровольцев в ЧВК "Вагнер" возобновили свою работу. Рекламу вроде перестали срывать. Часть действующих бойцов не принимавших участие в вчершнем бардаке, подпишет в ближайшее время контракты с МО РФ.

8. Часть введенных 23-24 июня ограничений и режимов КТО уже сняли. Остальные снимут в ближайшие дни. Большинство дорог уже разблокированы.

9. Конкретика о будущем Пригожина в Белоруссии, будущего ЧВК "Вагнер" и возможные перестановки в МО РФ проявятся на следующей неделе. Ожидается заседание Совбеза.

10.Спецслужбы сейчас наверняка активно изучают деятельность гос.структур вчерашним днем и некоторых лиц, которые вчера призывали к захвату Кремля и военному перевороту. Власти вчера могли оценить лояльность, оперативность и качество действий тех или иных структур в кризисной обстановки. Вопросов там я думаю будет немало.

11. Иосиф Пригожин сообщил, что в курсе про смешные мемы с его участием, но вчера ему было не смешно. И тут его можно понять. Хотя мемы смешные. Хоть какая-то польза от Иосифа Пригожина.

12. Президент Сербии Вучич сообщил, что решающую роль в прекращении мятежа сыграл Путин принявший необходимые решения, а также большую роль Лукашенко, который смог договориться с Пригожиным.

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