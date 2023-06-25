Мнение: Айтишники возвращаются, право на ремонт и лидерство по экспорту реакторов

1. Вопреки мифам о гостеприимном Западе, жадном до российских мозгов, многие российские айтишники-эмигранты столкнулись за рубежом с весьма холодным приёмом. Теперь они, разочарованные, едут обратно в Россию. Кирилл Стрельников пишет (ссылка):



По некоторым данным, после начала СВО с намерением навсегда отряхнуть с ног прах родных берез за рубеж уехало порядка 100 тысяч российских айти-специалистов. Креативный класс, мысленно сросшийся с Западом и причисляющий себя к “золотому миллиарду”, рванул покорять Кремниевые, Силиконовые и прочие резинотехнические долины, истово веря, что его представителей на Западе будут отрывать с руками и ногами за их свободомыслие, иммунитет к тоталитарной пропаганде и умение сидеть в “Зуме”.

Но жесткая реальность за пределами Instagram быстро напомнила беглецам, что истинная пропаганда как раз обитает там, куда они так стремились. Калифорнийские пляжи и швейцарский шоколад быстренько превратились в тыкву: как только закончились сбережения, пришли первые платежки за жилье, стало понятно, что русские ни при каких условиях “там” своими стать не смогут, радужные карьеры в западных айти-гигантах светят только чернокожим трансгендерам с ЛГБТ-наклонностями, а айти-бум на Западе оказался очередным пузырем.

К ужасу беглецов выяснилось, что в твиттерах, амазонах и фейсбуках их не ждут и, мало того, на улицу стали в это же время выкидывать десятки тысяч местных любителей смузи. По данным “оттуда”, в 2022 году 1218 западных айти-компаний уволили более 160 тысяч технических сотрудников, а в 2023-м — уже 185 тысяч. Айти-столп Microsoft в ближайшее время планирует уволить 11 тысяч сотрудников, Google — 12 тысяч, Amazon — 18 тысяч. В начале этого года надежда всего передового мира, господин Маск, одним движением творческой руки уволил половину сотрудников Twitter. <…>

Тем временем родина не то чтобы ждет именно тех, кто сбежал, а оперативно решает задачу по закрытию потребности в айти-специалистах объемом порядка миллиона человек.

Даже на фоне айти-исхода российские компании активно росли: например, за прошлый год айти-команда “Озона” выросла на 40 процентов, а в “Яндексе” штат вырос на 16 процентов. Только по состоянию на январь 2023-го в России было открыто несколько десятков тысяч айти-вакансий — на 63 процента больше, чем год назад. По данным опросов, планируют увеличить количество наймов в айти-сфере в ближайший год порядка 57 процентов российских компаний.

Одновременно с этим запускаются массовые программы по подготовке айтишников, в вузах открываются новые направления и айти-кафедры, крупные предприятия создают свои образовательные айти-центры, а это означает, что отечественный айти-рынок заполнит себя сам — с беглецами или без.

Тем временем зарплаты айтишников в России остаются непотребно высокими, 500 тысяч в месяц уже никого не удивляют, есть зарплаты и в миллион, и ещё выше. Полагаю, это и хорошо. Особенность айти-отрасли в том, что позволяет резко увеличить производительность труда. Если парикмахер стрижёт одновременно только одного клиента, то средний айтишник пишет код, которым потом пользуются десятки, десятки тысяч или даже десятки миллионов человек. Поэтому айти-отрасль — это сектор, в который надо заливать ресурсы по максимуму. Для российской экономики все вложения окупятся в итоге с лихвой.

2. На Хабре рассказывают, что под давлением общественности крупные корпорации-производители электроники таки начали отказываться от порочной практики выпуска неремонтопригодных устройств. Цитирую на примере Микрософта (ссылка):



Право на ремонт шагает по миру: Microsoft, Samsung, Apple, Motorola, далее — везде.

Во всяком случае, сейчас повсеместное принятие концепции «права на ремонт» становится все более вероятным событием. Все больше и больше компаний делают свои устройства ремонтопригодными, а также обеспечивают пользователей запчастями в течение нескольких лет после выхода своих продуктов в свет. За последние несколько месяцев крупные производители гаджетов стали партнерами крупнейших сообществ мастеров, включая iFixit, а также выпустили устройства, которые положительно оценены экспертами по ремонту. Об этом сегодня и поговорим.

Сначала — Microsoft.

Долгое время корпорация была притчей во языцех среди мастеров по ремонту. Производитель делал свои устройства настолько сложными для разборки и последующего ремонта, что сообщество iFixit присваивало 1-2 балла из 10 некоторым таким продуктам. В частности, внутри компания все заливала клеем, снять который было крайне сложно, требовался не только нагрев, но и специальные химические соединения, чтобы этот клей как-то убрать.

В частности, это относилось к модельному ряду Surface, включая 7 и X PRO. Дисплей здесь было сложно отделить от корпуса — он приклеен очень прочным клеем. В отличие от обычного клея для экранов, который становится гораздо более мягким при нагревании, этот не особо реагировал на повышение температуры. Кроме того, этот же клей использовался и для батареи, которая прикреплялась к стенке задней крышки устройства. Вот, например, видео с разборкой Surface Pro 7.

А еще на материнской плате были распаяны все критически важные элементы, в том числе и ОЗУ с SSD.

Но с течением времени компания исправилась. Например, Surface PRO 9 стал почти что модульным. Так, внутри установлен съемный SSD, получить доступ к нему стало возможным без разборки всего девайса. По словам экспертов по ремонту, экран стало снимать не в пример проще — достаточно немного нагреть и все. Конечно, для снятия экрана в любом случае требуется опыт, но все же ремонт «девятки» стал гораздо более простым по сравнению с предыдущими моделями.

Девайс получил звание «самого ремонтопригодного Surface» за многие годы существования этой линейки.

Еще один позитивный шаг со стороны Microsoft — старт продаж запасных частей для Surface, включая дисплеи, датчики, камеры, аккумуляторы и съёмные SSD. На данный момент все это доступно пользователям США, с моделями Surface Pro 7/9/9 Pro, Laptop 3/5, Laptop Go 2, Laptop Studio/Studio 2+. Но вскоре будет расширена как география продаж, так и модельный ряд устройств, для которых доступны запчасти.

А еще Microsoft стала продавать различные инструменты для ремонта своих девайсов, плюс выкладывать инструкции по ремонту как Surface 9 Pro, так и других продуктов.

Полагаю, тут нам надо брать с европейцев пример. «Парады гордости» копировать не надо, их пускай европейцы в своих городах проводят, а вот законодательно требовать от производителей стандартности и ремонтопригодности — надо обязательно.

3. Телеграм-канал «Сырьевая игла» пишет (ссылка):

Россия – мировой лидер по экспорту атомных реакторов.

Количество строящихся атомных реакторов, строящихся за рубежом на основе российских технологий, к середине 2023 г. достигло 19, а их общая «чистая» мощность – 19,7 гигаватта (ГВт).

Для сравнения: всего к июню 2023 г. за пределами РФ на стадии строительства находилось 55 атомных реакторов общей чистой мощностью 56,4 ГВт.

Показатель чистой мощности отражает разницу между мощностью реактора и мощностью, необходимой для его работы.

Все зарубежные проекты РФ реализуются на легководных реакторах серии ВВЭР, следует из данных МАГАТЭ. К их числу относятся четыре реактора турецкой АЭС «Аккую», четыре новых строящихся реактора индийской АЭС «Куданкулам», три реактора египетской АЭС «Эль-Дабаа», два реактора АЭС «Руппур» в Бангладеш, четвертый энергоблок АЭС «Моховце» в Словакии, второй энергоблок Бушерской АЭС в Иране, а также четыре реактора в Китае – третий и четвертый энергоблоки АЭС «Сюйдапу» и седьмой и восьмой энергоблоки Тяньваньской АЭС.

Это к вопросу достижений СССР. Атомной отрасли при царе не было, её советские инженеры создали с нуля, и сейчас мы являемся по атому мировым лидером. Так что, коллеги, весомые достижения у СССР всё же были. Вопреки или благодаря коммунистам, вопрос уже дискуссионный, однако отрицать достижения советского народа нельзя.