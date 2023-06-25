Мнение: О трёх печальных выводах… Всё настолько плохо?

За минувший день российский президент Владимир #Путин проделал стремительный путь от Верховного главнокомандующего, обещавшего «жёсткие меры» и «решительные действия» по стабилизации ситуации и отражению новой угрозы Отечеству до скромного гаранта новых «Минских соглашений», даже не им заключённых с недавним изменником и мятежником. «Вот здесь подпишите» ©, Владимир Владимирович.

И хотя по итогу ложечки нашлись острый #кризис разрулен при активном посредничестве главы хоть и союзного, но всё же иностранного государства, осадок остался.

Не сказать, чтобы в минувшие сутки #власть в России буквально валялась под ногами, она как-то даже и не сильно пошатнулась. Но вовсе не по причине какой-то повышенной надёжности сложившейся — кропотливо сложенной! — вертикали, а лишь вследствие того, что никто из акторов на неё, собственно, и не покушался. Бунт прошёл под лозунгом «избавить хорошего царя от лукавства плохих бояр». Это не август 1917-го и даже не октябрь 1993-го, это лишь небольшой «демарш справедливости» в её окопном понимании. Но даже он показал три критические уязвимости нынешней системы.

Первое. Ни кадрово, ни организационно Система оказалась не готова к отражению кризиса средней интенсивности. Ну, допустим, не царское это дело — разруливать конфликт между «военным министром» и «полевым командиром». Президент выступил, дал указания, отдал приказы и удалился в #Кремль работать с документами. Но кто и как их стал выполнять? Судя по сообщениям с мест, повсюду была полная импровизация: где-то перекопали дороги, где-то развели мосты, где-то выставили «блок-посты» в чистом поле (из мешков с песком, ага), где-то и вовсе ограничились призывом за мир, дружбу и взаимопонимание. Лучше всех выступил столичный мэр Сергей Собянин, объявивший… предстоящий понедельник нерабочим днём.

А где был антикризисный штаб? Хотя бы из кого он был сформирован? Какие практические меры он принял? Направил вертолёты РЭБ по маршруту прохождения колонны? Сильный ход. Как и решение отправить несколько самосвалов против танков. Впрочем, это была частная инициатива нескольких губернаторов, похоже, так как ничем более сильным, нежели пара патрульных машин ДПС эти заграждения не были подкреплены.

А ведь, казалось бы, у профильных ведомств на такие случаи в сейфах должны лежать тревожные конверты с сургучными печатями. Но ничего подобного. Максимум действий от силовиков — собрать личный состав в хорошо охраняемых зданиях и объявить план «Крепость». Ну, ещё несколько «Тигров» и автозаков от Росгвардии появилось на столичных улицах — то ли для успокоения горожан, то ли для профилактики беспорядков. Грозный ответ, да?

Второе как продолжение первого. А чем занимались конкретные персоналии? Что делал, например, министр обороны Российской Федерации, генерал армии, Герой Российской Федерации, заслуженный спасатель Российской Федерации, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного с мечами и прочая, и прочая, и прочая Сергей Шойгу? Высказался ли он хотя бы относительно происходящих драматических событий? Провёл ли совещание с генералитетом? В такое время как раз и надо показывать, как самый главный по обороне руководит отражением угрозы Отечеству непосредственно из НЦУО, как бодрым голосом даёт приказы подчинённым военачальникам, получает сводки с мест и вообще держит ситуацию под контролем. Но — нет. Даже в новостях Минобороны за минувший день глава ведомства не мелькнул.

И это не только про МО РФ. Совершенно «потерялся» глава МВД Владимир Колокольцев. Где-то «растворился» директор Росгвардии Виктор Золотов — самая значимая новость ведомства за 24 июня состоит в том, что фестиваль военных оркестров Росгвардии проходит в городах Кавказских Минеральных Вод. Директор ФСБ России Александр Бортников, субботним утром отметившийся решительным заявлением и возбуждением уголовного дела, ко второй половине дня тоже резко сократил медийную активность.

То есть, в кризисной ситуации разруливать собственно #кризис оказалось некому. Старший схоронился за среднего, средний за младшего, а младший и вовсе лицом поник. даже тельняшки рвали аккуратно — и преимущественно в соцсетях. Такой вот результат отбора «верных». И, наверное, понятно, что чувствовал Николай II в феврале 1917-го, когда с удивлением обнаружил, что во всей многомиллионной Русской Армии не найти хотя бы одного надёжного и верного полка, чтобы подавить мятеж в зародыше. С другой стороны, хорошо хоть ни Валентина Матвиенко, ни Вячеслав Володин, ни Валерий Герасимов не пришли в бункер с бумагой об отречении. Но на большее путинская кадровая #политика оказалась неспособна.

ОК, а если что-то более серьёзное случится, чем нервный срыв военного повара?

Ну и совсем безрадостное третье. Несколько недель назад стало понятно, что примерно рота хорошо подготовленных и мотивированных бойцов ВСУ в состоянии навести шороху на немаленькую приграничную область России. Теперь, как мы видим, одна или, максимум, две лёгких бригады штурмовой пехоты на БТР, почти без танков, почти без артиллерии и почти без ПВО, способны не только взять под контроль крупный областной центр, но и продвинуться практически к Москве. Говорят, дело закончилось, когда авангард был всего за 200 км от столицы, и этот рейд почти не встретил сопротивления.

Не только потому, что мотивации встревать в «внутриполитические» разборки у многих военных по разным причинам не было. Складывается впечатление, что и с боевой силой было не густо. Судя по сводкам с мест, в качестве «щита» выставили в основном полицию, росгвардию и солдат-срочников. И как тут не вспомнить, что «позорный и похабный» Брестский мир Германия заполучила в свой актив силами всего лишь нескольких полков, преимущественно добровольческих, углубившихся на 200-300 км в сторону Петрограда?

Все параллели, конечно, условны. Но вот вопрос: если в Киев захотят отправить полноценный армейский корпус «под флагом РДК» в рейд на Москву через Белгород или Курск, достанет ли сил, чтобы его остановить, не прибегая к применению ТЯО, последствия чего станут для России совсем уж тяжкими?

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