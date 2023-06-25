Мнение: А Украину придержали

Да, поступают все новые свидетельства, что вчера для РФ всё висело буквально на волоске. Вот, скажем, Ходаковский написал сегодня в своем телеграм-канале:

“Мы молили Бога, чтобы враг не воспользовался ситуацией и не бросил в бой все ресурсы – шансов бы почти не было. Нам и так приходится нелегко, но вчера всё зависло на очень тонкой ниточке. И те, кто понимал, что оказалось на кону и как близко мы подошли к поражению, никогда не поймут тех, кто кричал вагнеровцам славу, радуясь, что кто-то бросил вызов власти…” К Ходаковскому можно относиться как угодно, но он – полевой командир, который все это время находится непосредственно на линии, которую в России принято стыдливо называть “ЛБС” (избегая слова “фронт”).

И также сегодня от американцев поступило несколько интересных признаний – что американская разведка, дескать, знала о намерениях Пригожина чуть ли не за неделю, об этом сегодня сообщил Вашингтон Пост. Положим рядом признание Ходаковского и сообщение из США – и спросим себя: а и впрямь – почему “враг не воспользовался ситуацией и не бросил в бой все ресурсы”?

Нам всё это время нахваливали украинцев ИМЕННО за то, что у них, дескать, значительно меньше бюрократии в управлении, что те же американцы якобы чуть ли не переучили их уже на “сетецентрическую войну”, что их командиры значительно быстрее и оперативнее принимают решения – то есть они, вообще говоря, могли б и так еще утром в субботу понять, что в тылу у РФ разброд и шатания, и нанести удар всеми силами и средствами; но тут мы видим, что американцы – их кураторы – вообще обо всем знали ЗА НЕДЕЛЮ; значит, они же могли вообще подготовиться заранее и с комфортом, зная, когда ВС РФ будут наиболее уязвимы?! И что? И ничего.

Скорее – наоборот! Я думаю, что ВСУ их кураторы, наоборот, придержали. Аккурат на то время, чтобы “русские навели порядок в своих тылах”. Зачем? Очевидно: если б в разгар мятежа Пригожина еще б и посыпался фронт – это могло бы привести к началу быстрого и полного развала Эрефии, в момент полной боеготовности Украины и, главное, тогда, когда ВСУ еще не истощены и не измотаны до последнего предела, а значит – они могли б воспользоваться плодами развала РФ по полной.

Что нежелательно для Запада. Почему – см. мой недавний пост “Пусть они убивают как можно больше”. И поэтому – украинцев придержали.