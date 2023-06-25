 

Newsweek – спецпрокурор США просит отсрочить слушания по делу Трампа до декабря

25.06.2023, 19:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Спецпрокурор Джек Смит попросил отложить судебный процесс над экс-президентом США Дональдом Трампом за ненадлежащее обращение с секретными документами на декабрь, передаёт Newsweek. Как отмечает издание, в случае переноса процесс совпадёт с выборами в кандидаты от Республиканской партии на президентские выборы.


АР

Специальный прокурор по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами Джек Смит попросил отложить начало судебного процесса над бывшим президентом США Дональдом Трампом, пишет Newsweek. 

Смит попросил начать процесс 11 декабря, а не 14 августа, как на прошлой неделе во Флориде объявила федеральный судья Эйлин Кэннон. Спецпрокурор аргументировал просьбу тем, что необходимо больше времени для того, чтобы юридическая команда Трампа могла получить временный допуск для рассмотрения вопросов, связанных с секретной информацией, и провести досудебные слушания.

Если просьба будет удовлетворена, судебное разбирательство по делу начнётся всего за два месяца до начала выборов в кандидаты от Республиканской партии на выборах 2024 года, когда избиратели придут на избирательные участки в Айове, Нью-Гемпшире, Неваде и Южной Каролине.

Основная часть выборов состоится в марте, по правилам партии закончиться они должны 11 июня. Кандидат от Республиканской партии будет официально утверждён на национальном съезде партии в Милуоки, который пройдёт с 15 по 18 июля, пишет Newsweek.

Смит подал ходатайство в суд Флориды в пятницу, утверждая, что отсрочка необходима для оформления временного допуска для юрисконсультов Трампа, а также для того, чтобы дать им время «рассмотреть и переварить» доказательства. Он отметил, что команда экс-президента уже начала получать несекретную информацию, связанную с судебным процессом, в том числе опросы свидетелей и ордера на обыск.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Все на одно лицо: каких женщин любит Прилучный

25.06 / Сидим на чемоданах: удачные варианты путешествий по России

25.06 / Сильный духом и талантливый: история успеха Владимира Толоконникова

25.06 / В Польше отрицают связь яхты «Андромеда» с подрывом «Северных потоков»

25.06 / Минсельхоз США впервые разрешил продажу лабораторного мяса

25.06 / “Беру фамилию жены”: Пригожин объявил о важном решении

25.06 / Собянин рассказал о реализации программы “Мой район” в Печатниках, Текстильщиках и Южнопортовом

25.06 / Находки спасателей подтвердили — «Титан» разрушило экстремальное давление

25.06 / Бонусами уже не заманишь — WT о кризисной ситуации с набором новобранцев в армию США

25.06 / “Может быть некроз губы”: врач оценил лицо Пугачевой после вмешательства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика