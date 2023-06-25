В московской квартире нашли машину времени инженера Тимофеева

В ходе ремонтных работ в московском районе Замоскворечье строители обнаружили замурованную антресоль. Разобрав кладку, рабочие нашли несколько коробок, на которых было написано «машина времени инженера Тимофеева».

«Прораб попался сознательный и тут же сообщил мне об обнаруженных ценностях. Я дождался прибытия музейщиков, мы провели первый анализ и пришли к однозначному выводу – это то самое чудо техники, с помощью которого легендарный инженер Тимофеев путешествовал в эпоху Ивана Грозного», – рассказал управдом Иван Бунша

После описи коробки с обнаруженным аппаратом были отправлены в музей Московского Кремля. В ближайшее время эксперты планируют собрать машину времени и попытаться повторить эксперимент Тимофеева. Если исследователям удастся пронзить пространство и время, то для отправки в прошлое на базе музея будет создан специальный институт.

«Большой вопрос, получится ли запустить аппарат или нет. В любом случае мы будем действовать осторожно и без санкции соответствующих органов в древнюю Москву не отправимся», – сообщил журналистам старший научный сотрудник музея Жорж Милославский.

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