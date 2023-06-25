Мнение: Письмо: «Бывшая артистка балета»

Друзья, вот в этом письме вопрос, который многих очень волнует и который мы мало разбирали.

Что делать, когда вы поняли, что ваши ходы были щипцами, поняли по реакции партнера, например услышали арию мертвого жука или увидели шланг?

Часто люди, как автор этого письма, «компенсируют» щипцы еще большими щипцами, хотя думают, что это антищипцы. Они резко подают назад или разворачиваются и убегают, но если вы представите физически, что будет, если ухватить кого-то щипцами и рвануть, вы поймете, что это худшая тактика.

Как надо поступить, чтобы действительно убрать или ослабить щипцы?

Не двигаясь с места, осторожно отпускать то, что вы сдавили. Не тянуть, не рвать, не отталкивать человека, которого вы ухватили щипцами, а незаметно и осторожно разжать свои щипцы.

Если вы резко подаете назад после своих щипцов, партнер понимает, что обидел вас своей реакцией, он чувствует, что должен извиняться и удерживать вас, поэтому вместо компенсации получается в два или в три раза больше давления.

Прочитайте письмо и опишите, почему у автора получился эффект двойных щипцов и как она могла ослабить щипцы.

– boseaka

Здравствуйте, уважаемая Эволюция. Надеюсь мое письмо покажется вам интересным для разбора.

>

> Мне 38. Я бывшая артистка балета, сейчас пилатес инструктор и персональный тренер. Работаю на стыке обычного фитнеса и реабилитации. Есть дочь 9 лет. В разводе. Выгляжу хорошо.

>

> Читаю блог в ЖЖ 3 года. Проходила у вас курсы про поле, по имиджу, и про 12 ресурсов. За тестирование по имиджу есть сертификат.

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> С лета прошлого года стала ходить на уроки аргентинского танго. С 2019 прекратила профессионально танцевать и только училась и работала.

> Сейчас танго стало отдушиной. Очень терапевтично для меня, тк про близкий контакт, про доверие незнакомым людям, про прекращение контроля.

> Что-то из движений, благодаря исполнительскому прошлому дается легко, что-то надо переучивать и затык.

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> Группа сдружилась, с некоторыми стала переписываться на отвлечение темы.

> С двумя мужчинами я активно переписываюсь. Одному нравлюсь я, другой нравится мне.

>

> Кому нравлюсь я, пусть будет Х. Мой одногодка. Активный, жизнерадостный, с кучей увлечений. Пишет ежедневно, очень заботливо, приглашает на совместные времяпрепровождения. Я держу светскую дистанцию. Мне приятно его внимание, но чего-то большего мне бы не хотелось на данный момент. Мне нравится с ним дружить, но текущий объем внимания как буд-то стал в тягость и душит.

>

> Кто нравится мне – Y. Младше меня на 5 лет, более спокойный, со специфическим чувством юмора, но мне легко и весело в общении с ним. Работает в сфере IT. Началось общение по его инициативе, но за год то затухало, то снова активизировалось. Он был заинтересован в прогрессии своих танго навыков, поэтому то он, то я периодически предлагали совместные отработки. В последнее время, с такими предложениями чаще выступала я. Наверно стала щипцевать или давить не замечая обратную связь.

> Месяц стали брать персональные тренировки как танго пара. Инициатор была я. Это усилило обоюдный прогресс. Абонемент оплачивали пополам. По окончанию первого, продолжили.

>

> В последние месяца ощущала физическую тягу к нему, но никак ее не реализовывала. Наверно, это тоже было видно и выступило очередным доп давлением.

>

> Неделю не пересекались, хоть и должны были отработать элементы самостоятельно и прислать отчет педагогу.

> Я зачем-то ляпнула, что соскучилась по его обществу и дурацким шуткам.

> Он отшутился что шутки не дурацкие, он просто брал их по акции.

> А потом случился вот такой диалог:

>

> Y- Перейти дружескую черту не проблема, и, конечно, ты мне интересна как женщина

> Вопросы, которым я задаюсь, касаются того что каждый из нас может в этом получить и потенциально потерять

>

> Я- Если есть мысли, что возможны потери с твоей стороны от общения со мной, то да. Тебе хорошенько надо подумать

>

> Y- Потери есть, когда что-то вдруг не складывается

> Y-А сохраниться при этом людьми нужно иметь достаточно мудрости

> Y-Ну это как бы кэп очевидность на борту нашего лайнера

>

> Я-Не спорю, выше согласилась.

> Я- Если по каким либо причинам, тебе будет некомфортно продолжать в паре у (имя педагога) со мной, я компенсирую тебе остаток.

>

> Y-В смысле? 😸

>

> Я-Я не обиделась или что-то еще. Это про то что у тебя, как и у меня есть выбор

>

> Y-Так тут еще ничего не произошло и не на что же обижаться

> Y-Я тебе сказал мысли, которые думаю

> Y-Пока ничего вообще не поменялось же

> Y-Ну или что ты там читаешь в написанном

>

> Я- Вот ответ. ( Если есть мысли, что возможны потери с твоей стороны от общения со мной, то да. Тебе хорошенько надо подумать)

>

> Y-Понятно, что не понятно

> Y-Я пытался

>

> Я- Я с тобой согласилась

> Я- Тебе никто не может запретить расчитывать риски. Расчитывай.

>

> Расцениваю как арию мертвого жука и сразу хочется отбежать подальше.

> Для меня, все изменилось после сообщения.

> Хочется перевести ему остаток за персоналки, ходить одной к педагогу. На общую группу я и так из-за работы не успевала.

> Прекратить общение и даже не думать в его сторону.

>

> Уважаемая Эволюция, подскажите как быть?

> Очень хочется вырулить из этой ситуации без хвостов и прочего мусора.

>

> Спасибо, что дочитали.