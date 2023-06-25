 

Мнение: Проспали?

25.06.2023, 18:50, Разное
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Washington Post пишет, что разведка США еще в середине июня получила информацию о подготовке военного мятежа.

Точные планы Пригожина и конкретные сроки американцам не были известны, но последние две недели Белый дом, Госдепартамент, Пентагон и конгресс регулярно получали донесения ЦРУ о том, что ЧВК «Вагнер» вот-вот начнет бузить…

Если даже за океаном знали о подготовке мятежа, почему об этом не знали российские спецслужбы? Прозевали? Или не отнеслись серьезно к информации от своей агентуры среди бойцов и командиров  ЧВК?

Источник: Ирек Муртазин


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