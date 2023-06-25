Рупор кремлевской пропаганды: О будущем ЧВК в России

В Государственной Думы выступили за необходимость принятия закона о ЧВК.

В России нужен закон о регулировании ЧВК, заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. По его словам, Госдума работает над этим. Депутат также добавил, что сейчас судьба ЧВК «Вагнер» не определена, но запрещать ее не нужно, поскольку это боеспособное подразделение, и вопросы есть к его руководству, а не к бойцам.

Надеюсь депутаты осенью смогут решить этот вопрос и подготовят рабочий законопроект. Стоит учитывать, что предыдущая попытка натолкнулась на межведомственные противоречия, когда МИД РФ поддерживал принятие такого закона, а ФСБ и МО РФ выступали против него.

По факту. ЧВК в России есть. И будут существовать далее безотносительно ситуации с "Вагнером". Соответственно, лучше, чтобы они существовали в рамках определенного правового поля, а не в "серой зоне".

1. С моей точки зрения, ЧВК как таковые никуда не исчезнут. Они представляют собой (при должной подготовке) инструмент проведения государственной политики иными средствами, когда действуют там, где государство не может или не хочет открыто действовать. Такая ситуация сложилась вследствие развития концепции гибридных войн, которые проходят в своеобразной серой зоне, где война идет, но она не объявлена. Приватизация войны как тенденция сформировалась в США еще на рубеже нулевых и в 10х пережила самый настоящий бум, которого не избежала и наша страна. Частные военные компании, как и частные разведывательные компании нынче стали нормой. Зачастую, слово "частный" в названии лишь формальность и такие структуры очень тесно связаны с государством, которое формально делает вид, что не связано с этим структурами.

2. ЧВК представляют собой обоюдоострое оружие. При должной подготовке и обеспечении они являются смертельным оружием, которое позволяет разить врагов государства и достигать поставленных государством целей. При неправильном использовании или пренебрежении мерами безопасности, легко можно порезаться и нанести себе серьезное увечье. Что мы все вчера наблюдали. Таким образом на примере действий ЧВК "Вагнер" на Украине мы могли оценить как плюсы, так и минусы данной концепции. США через это прошли в истории с Blackwater в конце нулевых.

3. С точки зрения укрепления государственного контроля ЧВК (помимо вопросов снабжения ЧВК техникой и боеприпасами – все понимают, что технику и снаряды Пригожин брал не из воздуха, а из ресурсов МО РФ), необходимо серьезное нормативно-правовое обеспечение их деятельности, с учетом в том числе и свежих событий в Ростове. Уже давно выступал и выступаю за необходимость принятия закона о ЧВК, с учетом тех возражений, которые ранее выдвигали по этому вопросу ФСБ и МО РФ.

4. Пока такого закона нет, ЧВК, будь то частные, корпоративно-государственные или ведомственные, будут оставаться в "серой правовой зоне". Возможно, уже на осенней сессии Государственной Думы этот вопрос будет поднят. Пока же сохраняется ситуация, когда в стране сформирован рынок частно-государственных ЧВК, но отсутствует соответствующая правовая база, в результате чего многие ЧВК мимикрируют под ЧОПы. От заявлений "А я против закона ЧВК", сами ЧВК никуда не исчезнут – они объективная реальность на текущем этапе безотносительно того, нравится ли вам сам факт существования формально частных армий или нет.

5. Относительно будущего "Вагнера" и всего бренда, который при всех прошлых заслугах, теперь будет связан в том числе и с историей с мятежом. С учетом того, что часть личного состава переходит на контракт с Министерством обороны, нельзя исключать что компанию в долгосрочной перспективе ждет некая реструктуризация или реорганизация. Не исключен и ребрендинг. В духе превращения ЧВК Blackwater в ЧВК Academi в начале 10х годов. Вопрос доверия будет еще долго висеть в воздухе. С другой стороны, о заслугах также будут помнить. Возможно, уехавший в Белоруссию Пригожин существенную часть негативного шлейфа истории с мятежом заберет на себя.

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