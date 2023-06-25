 

Сильный духом и талантливый: история успеха Владимира Толоконникова

25.06.2023, 18:01, Новости дня
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История успеха Владимира Толоконникова – это история настоящего таланта, который уже в детстве проявил любовь к театру и самодеятельности. Способности мальчика не остались незамеченными, и уже в старших классах он по-настоящему полюбил сцену.

Но путь к успеху не был гладким. Несколько неудачных попыток поступить в московский театральный вуз не сломили духа молодого актера. Он продолжал бороться за свое место на сцене, играл в массовке и студии Померанцева, пока не получил возможность поступить в Ярославское театральное училище.

Получив образование, Толоконников вернулся домой и начал играть в Театре русской драмы имени Лермонтова. Спектакли помогали ему реализоваться в профессии, а роли Лешего в “Василисе Прекрасной” и Полиграфа Полиграфовича в “Собачьем сердце” сделали его знаменитым.

Несмотря на успех, который пришел к нему уже в зрелом возрасте, Толоконников не останавливался на достигнутом. Он продолжал сниматься в кино и играть на сцене, а его талант и нестандартная внешность продолжали привлекать внимание зрителей.

Главной женщиной в жизни актера стала учительница физики Надежда Березовская. Супруга родила актеру двоих сыновей. В 2013 году его жена скончалась. Эту потерю Толоконников переживал очень тяжело и полностью ушел в работу. Артист не жалел себя, на фоне переутомления у него развился бронхит, а затем сердечная недостаточность. Актер скончался в ночь с 15 на 16 июля 2017 года.

25 июня актеру исполнилось бы 80 лет.


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