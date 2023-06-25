 

Англоговорящий, еврей, содомит: патриотическая нейросеть нарисовала портрет идеального президента будущего

25.06.2023, 17:33, Разное
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Неожиданный результат показала нейросеть «Турбо», созданная специалистами IT-департамента Национально-освободительного движения (НОД).

Специалисты НОД собрали огромный массив данных, включающий информацию о текущем социально-демографическом положении населения страны, его ментальных особенностях и культурных традициях. Перед «Турбо» была поставлена задача, опираясь на эту базу и учитывая динамику социально-политических изменений в стране и мире, назвать ключевые характеристики для идеального кандидата в президенты России. Нейросеть справилась с задачей за рекордные 0,03 секунды, но её ответ всех ошеломил.

В первую очередь «Турбо» рекомендовала исключить всех русскоговорящих претендентов, мотивируя это неумолимой статистикой НОД, а именно:

– высоким уровнем предателей, изменников, перебежчиков и коллаборационистов;
– острой нехваткой квалифицированных кадров для этой специальности (в среднем 1 специалист на 145 млн человек).

В совокупности, эти показатели дают исчезающе низкую вероятность успешного выбора президента среди русскоязычного населения.

Искать президента «Турбо» порекомендовала среди англоговорящих претендентов, евреев и содомитов. Если хотя бы два из этих качеств будут присутствовать, остальные личностные характеристики претендента уже не важны. Опираясь на статистику НОД, «Турбо» обратила внимание на следующие общие черты представителей названных категорий:

– высокий уровень сплочённости (до 100% представителей популяции);
– способность к долгосрочному детальному планированию (на столетия и тысячелетия вперёд);
– повышенный интерес к России и её населению.

Лидер НОД Евгений Фёдоров обещал в ближайшее время расшифровать полученную информацию и назвать фамилию наиболее достойного претендента на высший должностной пост России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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