 

В Госдуме рассказали о развитии цифрового рубля

25.06.2023, 17:30, Разное
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Анатолий Аксаков, депутат Государственной Думы, председатель Комитета по финансовому рынку, по сообщению ТАСС, обсудил вопрос об использовании цифровых рублей для внешних платежей.

“Мы работаем над цифровым рублем и планируем начать этот процесс на внешних рынках”, – Аксаков заявил, что сейчас идет разговор об использовании цифрового рубля для внешних расчетов. По его словам, нынешний уровень инфляции является нормальным. Тот факт, что российский экспорт превышает импорт, является положительным фактором для экономики.

Ранее сообщалось, что более трети россиян (34%) считают, что цифровой рубль поможет защитить их деньги от кражи с банковских карт. Кроме того, 9,9% считают цифровой рубль более надежным, чем традиционная валюта, а 24,7% – более надежным.


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