В Польше отрицают связь яхты «Андромеда» с подрывом «Северных потоков»

Прокуратура Польши уверена, что версия о причастности яхты «Андромеда», и тем более польских граждан, к взрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошедших в сентябре прошлого года совершенно не соответствует действительности и не подтверждается доказательным материалом, пишет Rzeczpospolita. Издание не исключает, что история с яхтой «Андромеда» преследовала наведение всех на ложный путь.



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«Утверждение содержащиеся в материале The Wall Street Journal о том, что якобы Польша представляет собой логистический узел в плане проведения операции по подрыву «Северного потока», совершенно не соответствует действительности и не находит точки опоры в доказательном материале следствия», — заявляет Rzeczpospolita Национальная прокуратура Польши. Она проводит собственное расследование взрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» на Балтийском море, которые произошли в конце сентября. Издание обращает внимание на то, что польское следствие также не подтверждает нашумевшую версию немецкой стороны о том, что за взрывом мог стоять экипаж яхты «Андромеда».

The Wall Street Journal сообщило, что яхта проходила около каждого из мест, где несколько мгновений спустя произошли взрывы. «Прямых доказательств этому нет», — отвечают в прокуратуре. Согласно информации Rzeczpospolita, новые доказательства польских следователей говорят о том, что яхта прибыла в Польшу из Германии, и на борту находились шесть человек. Она причалила в одном из польских портов на 12 часов и по истечении этого времени покинула польские территориальные воды. «Выводы следствия показывают, что во время стоянки яхты в польском порту на её борт не загружались никакие предметы, а польская погранична служба осуществила досмотр экипажа яхты», — объяснила польскому изданию Национальная прокуратура. Она также подчеркнула, что нет никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о причастности польских граждан к подрыву газопровода «Северный поток».

Было также установлено, что у членов экипажа были болгарские паспорта. Пограничный контроль не выявил, что они были поддельными или что их владельцами были лица, например, которым запрещён въезд в Шенгенскую зону. Более того, один из информаторов Rzeczpospolita отмечает, что перевозить на туристической яхте большое количество взрывчатки просто-напросто не представляется возможным, ведь для подрыва газопровода, нужно несколько сотен килограммов. Также на яхте не было обнаружено оборудования, которое можно было бы использовать для спуска грузов под воду. Издание напоминает, что газопровод был взорван в трёх местах, на глубине около 70-80 метров, практически одновременно.

Пару недель назад Rzeczpospolita выяснила, что в районе взрыва в этот период находилось много российских судов. «Возможно, присутствие экипажа «Андромеды» должно было навести на ложный путь?» — задаётся вопросом информатор Rzeczpospolita. Он также обращает внимание на то, что ассоциация по времени присутствия экипажа яхты с моментом взрыва «Северного потока» может быть в корне неверной. «Такие заряды можно было поставить, например, на месяц раньше, а взорвать дистанционно — в любой день», — добавляет он.

Одновременно немецкие СМИ уже сообщали, что аренду «Андромеды» якобы оплатила украинская компания Feeria Lwów, которая находится в Варшаве. Немецкие следователи предполагают, что Feeria может быть одной из компаний прикрытия украинской разведки.

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