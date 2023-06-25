 

Ирина Пегова рассказала о проблемах со зрением

25.06.2023, 16:45, Разное
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Популярная актриса Ирина Пегова отметила свое 45-летие, но продолжает оставаться в прекрасной форме. Как сообщается, за последнее время она сбросила 15 килограммов и теперь выглядит значительно моложе своего возраста. Поклонники продолжают оставлять восторженные комментарии в соцсетях любимой актрисы.

А вот здоровье несколько подводит актрису. Ирина Пегова рассказала фанатам о проблемах со зрением, у нее одновременно развились близорукость и дальнозоркость. Звезда пожаловалась, что книги приходится читать в очках.

Сейчас Ирина отлично проводит время и наслаждается отпуском в спа-отеле в Подмосковье. “Я приезжаю сюда, как показывает практика, раз в полтора года, нужно чаще… Тело и душа требует!” – рассказала актриса.

Вероятно, регулярные процедуры и отдых также помогают Ирине Пеговой оставаться в прекрасной физической форме. Помимо этого, артистка часто принимает участие в телепроектах, для которых необходимы регулярные тренировки.

Например, не так давно она каждые выходные выходила на паркет в эфире шоу “Танцы со звездами”. А ведь для того, чтобы показать всего один номер, приходится много работать в течение недели. Увы, победить Пеговой не удалось, но дойти до финала – тоже большое достижение.

Ирина Пегова после развода с актером Дмитрием Орловым больше не вышла замуж. Она воспитывает 17–летняя дочь Татьяну. Девушка мечтает выдать маму замуж и подыскивает ей женихов.


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