От худших к лучшим: какие тренды лета действительно комфортны и от чего лучше держаться подальше

Лето в самом разгаре, и многие из нас одержимы всеми модными тенденциями этого года. Мода возвращается, и сегодня на пике стили 70-х, 80-х и 90-х годов. Тренды могут выглядеть эффектно или мило, но это не означает, что они практичны и удобны, особенно если речь идет о летних мероприятиях. Лето требует легкой дышащей одежды, удобной обуви и, возможно, головного убора, но некоторые модные вещи просто не подходят для жаркого времени года, они некомфортны и непрактичны.

Что стоит носить, а что лучше отложить? Вот несколько тенденций лета 2023 года от худших к лучшим в плане удобства.

Двойной деним

Этот классический тренд, который с нами уже некоторое время, переносится и на лето. В теплое время года можно сочетать белые джинсы с темной джинсовой курткой или наоборот, также можно носить джинсовый жилет с шортами. Но действительно ли эта тенденция удобна для ношения в жаркую погоду? К сожалению, не совсем.

Конечно, джинсовая ткань — одна из самых универсальных, но, когда наступает лето, мы хотим носить более легкие вещи. Джинсовка, как правило, достаточно тяжелая, а это значит, что в ней будет жарко и она даже может вызвать раздражение, если вспотеть. Поэтому, если вы подумываете о двойном дениме этим летом, приберегите его для более прохладных дней.

Низкая посадка

Заниженная талия вновь вернулась, но далеко не все модницы этому рады. Вещи с низкой посадкой могут быть некомфортны, особенно летом. Кроме того, они нередко не очень красиво смотрятся на фигуре и заставляют все время беспокоиться о выступающих боках и животе. В то же время юбка с высокой талией или шорты в сочетании с кроп-топом выглядят великолепно и не доставляют неудобств при носке.

Многие думали, что брюки с низкой посадкой ушли навсегда, но они вновь с нами. Их более удобно носить в прохладные месяцы, когда их можно комбинировать с длинным кардиганом или свитером.

Обувь на платформе

Обувь на платформе вернулась в моду. Это хорошая новость для тех, кто хочет прибавить несколько сантиметров к росту. Однако, когда дело доходит до удобства при ношении, тут не все так радужно. Например, в более активные дни, когда приходится много ходить, обувь на платформе не самый лучший вариант.

С другой стороны, для непринужденной прогулки по городу и остановки в кафе обувь на платформе может быть идеальной.

Дополнительная текстура

Это горячий тренд лета 2023 года. Чем больше текстуры, тем интереснее. Прошли времена тонких тканей и базовой летней одежды. Текстура вызывает визуальный интерес, и нам хочется ее видеть. Но возникает вопрос о том, насколько подходит этот тренд для теплого времени года.

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Это будет зависеть от того, как ее выставят напоказ. С одной стороны, ребристая текстура может стать идеальным украшением и сделать повседневный наряд потрясающим. С другой стороны, платье с бахромой не подходит для повседневной носки.

Что касается ношения текстурированной одежды, рекомендуется придерживаться универсальных текстур и вещей, которые можно надевать часто. Например, платье с бахромой менее универсально, чем майка с бахромой. Летом лучше выбирать более легкие ткани, такие как лен и хлопок.

Прозрачная одежда

Прозрачные ткани в последнее время вновь заявили о себе, и лето для них – самое подходящее время. Прозрачная одежда может выглядеть скромно или быть немного дерзкой – все будет зависеть от того, как вы стилизуете свой наряд. Одним из мест, где прозрачные вещи практически всегда уместны, является пляж.

Отдыхая на курорте, можно надевать прозрачную одежду поверх бикини, отправляясь на пляж. Более смелые модницы могут отправиться в таких вещах на вечеринку для девушек, сочетая их с шортами и бандо.

Белые брюки

Белая одежда – идеальный выбор в летние месяцы. В этом году белые брюки заняли центральное место в модном гардеробе. Их можно носить практически с чем угодно, что делает их отличным дополнением к любой яркой рубашке.

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С ними есть только одна проблема – пятна, которые быстро на них появляются при нахождении на улице. Белые брюки выглядят потрясающе лишь тогда, когда они безупречно чистые.

Пятна могут испортить весь ансамбль. Это делает белые брюки достаточно рискованным выбором, если планируется провести в них весь день. Если вы не склонны к чрезмерной аккуратности, лучше отказаться от этого тренда. В крайнем случае можно взять с собой вторые брюки, чтобы переодеться.

Цветочные принты

Цветочный рисунок – актуальная тема для теплого времени года. Яркие цвета также в тренде этим летом. Многие модницы любят цветочный тренд из-за его универсальности.

Кому-то нравятся смелые крупные цветы, а кто-то ищет более утонченные узоры с мелкими цветочками. И тот, и другой варианты сегодня актуальны. Как стилизовать наряды в цветочек, зависит только от вашего вкуса. Например, длинное струящееся платье с цветочным узором можно дополнить венком на голову, сплетенным своими руками.

Для особого случая подойдет комплект с цветочным принтом, что на фото ниже. Что касается повседневной одежды, можно подобрать макси-юбку в цветочек или простую блузку с аналогичным рисунком. Если у вас есть цветочные аксессуары, их можно смело добавить в свой ансамбль.

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Яркие цвета

Есть еще одна тенденция, которой модницы одержимы этим летом. Это яркие наряды, которые невозможно не заметить. Строгие правила подбора цветов в последнее время ушли в прошлое, и теперь можно позволить себе смелые сочетания. Эта тенденция довольно удобна для комбинирования вещей, но здесь могут быть свои проблемы.

В этом случае создание нарядов может быть затруднительным. Конечно, вовсе не нужно делать свои образы монохромными, но некоторые цветовые комбинации определенно работают лучше, чем другие. Больше внимания следует обращать на цветовые семейства. Неоновые цвета хорошо сочетаются с другими неоновыми цветами, пастельные оттенки – с другими пастельными оттенками.

Вырезы

Одним из самых удобных в 2023 году является тренд на вырезы. Мы видим их в самой разной одежде – от платьев до рубашек и даже брюк. Макси-юбки часто имеют боковой разрез. В настоящее время эта деталь присутствует практически на всех купальных костюмах.

Конечно, у вырезов есть определенные недостатки, но в целом они дают комфорт в жаркие дни, так как обеспечивают проветривание. Однако они могут привести к появлению некрасивых полосок загара.

Вечером может стать холодно, поэтому при ношении нарядов с вырезами следует брать с собой свитер.