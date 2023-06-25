Чем стрессовое ожирение отличается от обычного и как с ним бороться

Проблема избыточного веса актуальна для миллионов людей во всем мире не первый год и даже не последнее десятилетие. Однако в последнее время ее психосоциальные факторы имеют тенденцию повышения, причем независимо от социальных слоев и возрастной группы. Лишний вес сегодня не может рассматриваться только как проблема физического состояния или эстетический недостаток. Она имеет и полноценную психологическую основу.

Борьба с ожирением сегодня предполагает более глубокое понимание комплекса факторов, которые способствуют его развитию. И стресс в ряду этих факторов занимает далеко не последнее место.

Отличия от обычного ожирения

Если при обычном ожирении основные факторы связаны с физическими предпосылками, заболеваниями, малоподвижным образом жизни и регулярным употреблением вредных продуктов, то в данном случае фактор воздействия на мозг может запустить целую череду негативных изменений поведенческого свойства.

Постоянная тревога, раздражительность и трудности с концентрацией внимания способствуют нарушению метаболических процессов и режима сна. Ученые также доказали, что недостаток отдыха усиливает желание есть, компенсируя нехватку энергии.

Механизм воздействия

В состоянии стресса под удар попадает нервная система человека, что приводит к нарушениям в организме, в том числе через гормональные изменения. Режим “бей или беги” запускает целую череду процессов, которые влияют на множество функций и среди них активация кортизола. Это гормон стресса, оказывающий прямое влияние на сохранение и накопление жира.

Постоянное чувство голода

В нормальном состоянии человек употребляет еду по мере естественной надобности. Срабатывают специальные гормоны, обеспечивающие сигналы голода и насыщения.

Стресс, в свою очередь, нарушает связь этих сигналов с мозгом. Зато появляется желание справляться с негативными эмоциями за счет удовольствия. Поэтому стресс становится причиной бесконтрольного употребления не просто еды, а именно той, которая приносит радость и наслаждение. Разумеется, в первую очередь это сладкая и жирная пища.

Но проблема не только в нездоровой пище, а в потере контроля питания. Развивается непреодолимое желание есть как можно больше, в результате чего нарушается пищевое поведение вплоть до булимии.

Меры борьбы

Стрессовое ожирение сопровождается множеством негативных факторов воздействия на организм и также требует системного подхода в решении проблемы. Главным образом должна вестись работа над устранением причин стресса, но и без поддержания здорового образа жизни обойтись не получится.

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Вот несколько рекомендаций для решения задачи:

Эффективное распоряжение временем. В распорядке дня должно быть место не только работе и домашним хлопотам, но и уходу за собой, расслаблению, общению с друзьями и отдыху. Этот баланс минимизирует риски возникновения стресса. Физическая активность. Один из ключевых способов профилактики ожирения, в том числе вызванного стрессом. К тому же занятия спортом высвобождают эндорфины, повышающие настроение. Правильное питание. Тоже универсальный способ борьбы с ожирением независимо от причин. Правильный рацион включает фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и т.д. Практика осознанного питания. Важно не просто регулировать систему питания, но и осознавать свои ощущения в связи с внутренними позывами к еде. Осознанное употребление пищи также предполагает отсутствие отвлекающих факторов наподобие телевизора и смартфона. Здоровый сон. Как уже говорилось, существует связь между плохим сном и ожирением. Причем недостаток сна как раз может повысить и риски стресса. Желательно уделять сну не менее 7-9 часов.

Также в борьбе с ожирением не стоит ограничиваться только этой областью работы с охватом психологических факторов. Комплексный подход может предусматривать в целом пересмотр привычек и образа жизни.