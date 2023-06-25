 

Новый телефон OnePlus будет иметь рекордный объем оперативной памяти

25.06.2023, 16:10, Разное
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OnePlus выпустит субфлагманский телефон под названием OnePlus Ace 2 Pro. Это первый смартфон с 24 ГБ оперативной памяти. Об этом пишет IThome со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station.

OnePlus Ace 2 Pro, по словам источника, будет иметь 1 ТБ встроенной памяти с 24 ГБ ОЗУ. Это без учета возможности расширения хранилища. Новинка может стать первым телефоном на рынке, который получит рекордный объем памяти – в настоящее время смартфоны имеют самый большой объем ОЗУ в 18 ГБ. OnePlus Ace 2, Nubia и Asus входят в число устройств с таким объемом ОЗУ. Через некоторое время было замечено, что инсайдер удалил свой пост в социальной сети Weibo. Однако пользователи сети смогли сделать скриншот.

Причина удаления данной публикации неизвестна. Возможно, он получил запрос от представителей своей компании. Также не исключено, что информация оказалась недостоверной.OnePlus Ace 2 Pro, по слухам, будет иметь процессор Snapdragon 8 Gen 2 и экран размером 6,74 дюйма с разрешением 1,5K. По слухам, смартфон также сможет похвастаться тройной 50, 8 и 2-мегапиксельной камерой, а также аккумулятором емкостью 5 000 мАч, поддерживающим быструю зарядку 150 Вт.

Цена и дата презентации пока неизвестны. На других рынках эта модель может продаваться под другим названием.


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